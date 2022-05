SALE SE PRE MENE NAŽIVEO ZA 3 ŽIVOTA: Suzana Jovanović iskreno o braku sa Popovićem, pa odgovorila HEJTERIMA na komentare!

Žena Saše Popovića Suzana Jovanović konačno je svima objasnila zašto je na poslednji album "pukla" 100.000 evra, a nigde ne peva.

Ona je istakla da je snimila sve za sebe i od svojih para, pa progovorila o svom suprugu.

- Nisam imala nameru ni da se takmičim sa mlađim i starijim koleginicama, niti da dignem cenu nastupa, jer ne nastupam već 16 godina. Pa sad će kao vlasnici lokala da se satru zovući me na tezge! Tuđe nisam ukrala, nikom nažao nisam učinila, samo uživam. Posle svih ovih godina, sa mnogo napornih, mučnih tezgi, dešavalo da me neke gazde i ne isplate, pa odem praznih džepova kući - zaslužila sam da me Bog blagoslovi da mogu da biram šta ću i kako ću. To i radim. Znala sam da pevam i za 50 maraka da obezbedim puku egzistenciju. Nikad me nisu povukla zadovoljstva koja ljudi koriste danas - alkohol, narkotici, loše društvo, ništa. Kako se žena postavi, kako zrači i šalje te neke signale, to muškarac oseća ili barikadu ili mogućnost da priđe i pokuša nešto. Najviše sam radila narod na veselja, bila na prvoj liniji sa ljudima I uvek se postavljala kao drug ili drugarica. Ako zagusti, gledam gde su orkestar ili kolege - kaže Suzana za "Svet" i nastavlja:

foto: Damir Dervišagić

- Sale se pre mene naživeo i proživeo, za tri života. Na početku naše veze bila sam nesigurna jer je bilo puno lepih žena oko njega. Nisam bila načisto kad on ode da radi da li će tu biti nešto, ali period nesigurnosti je brzo prošao. Na estradi je 90 odsto brakova na klimavim nogama ako oboje nisu iz ove naše branše.

foto: ATA images

Kurir.rs/K.Đ/Svet

Bonus video:

06:53 MALO KO ZNA DA SU ROĐENI BRAT I SESTRA! Tamara Dragičević otkrila kako je gluma ušla u njihovu porodicu