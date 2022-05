ZVAO SAM NIKOLINU, U ŠOKU JE I OGROMNOJ TUGI ZBOG SMRTI MUŽA: Saša Vidić imao velike planove sa Vidojem

Saša Vidić nije krio tugu zbog smrti svog prijatelja, Vidoja Ristovića koji je noćaš iznenada preminuo. Kreator je za Kurir otkrio da je zvao Nikolinu Pišek, ali da se ona trenutno ni najmilijima ne javlja jer je u šoku i ogromnoj tugi.

foto: Nebojša Mandić

- Ovo je velika tuga za sve ljude koji su poznavali Vidoja i Nikolinu. Bili smo porodični prijatelji, zvao sam Nikolinu čim sam saznao, ali ona se ne javlja nikome, sigurno je u šoku. Bili smo jako bliski i imali smo velike planove - rekao je Vidić i dodao:

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

- On je bio, pre svega, veliki gospodin.Čestit, mlad, fakultetski obrazovan čovek koji se bavio umetnošču. Ovo je užasno velika tragedija jer smo izgubili mlado i pametno biće. O njemu imam samo reči hvale, i to ne samo zato što je pokojnik, to bih za njega rekao i da ste me zvali za komentar o njemu jer se potukao u kafani.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/ Ana Denda

