TEŠKO SAM PODNELA: Luna Đogani otkrila šta se dešava u njena 4 zida, a evo šta kaže o muzičkoj KARIJERI!

Jutjuberka Luna Đogani je otvorila dušu o majčinstvu, odnosu sa majkom Anabelom, pa otkrila da planira drugo dete i da li će se vratiti muzici.

Luna Đogani otkriva da ju je ćerka promenila na bolje.

- Mia nas je sve promenila na bolje. Svakako da još uvek učim, ne možeš nikad da budeš spreman na to. Svaki dan je izazov, skoro je bila bolesna, prvi put sam prošla temperaturu i lekove. Plakala sam, gledam svoje dete koje nije u dobrom stanju. Jako sam to teško podnela. Mia je posebno dete, ulepšala mi je život. Svaki dan slatke muke. Uvek sam želala da budem mlada mama, ako da Bog uskoro i drugo dete, da završim to dok sam mlada. Kasnije da odem lepo u penziju - priča Luna.

- Volela bih da imam sina. Da bude na mene, ona je tatina. U mojoj porodici su sve žene, a ja bih volela sina, kao izazov, nešto novo - kaže ona.

- Nekad sam dosadna, kukam mnogo. Ali kažem, najteže mi pada to nespavanje. Slatke su muke, ali proći će - dodaje Đoganijeva.

- Novi stan mi je savršen, porodični dom, uživamo u njemu i lepo je. Moj stan se izdaje uveliko. Odmah je u A bloku otišao, ljudi vole da žive tamo. Taj stan mi je super investicija. Hvala mojoj mami što ga je opremila, krvavo sam ga zaradila i red je da nečemu služi - ističe Đoganijeva u "Premijeri".

Ističe da će nastaviti da se bavi javnim poslom, ali da sebe u budućnosti ne vidi kao pevačicu.

- Ja sam se oprobala u onoime što volim, ali ne mogu da kažem da ću nastaviti da se bavim muzikom. Ne zbog drugih. Ne bih verovala kada bi mi neko rekao da može od toga toliko lepo da se zarađuje. Trenutno sam bazirana na Jutjubu, imam mnogo planova, ali ne bih da otkrivam. Svakako sam tu, ide mi super. Realno, ne vidim sebe u muzici, jesma za javni posao, ali nisam za muziku. Nisam ja pevačica. Svi mi kažu da treba da budem pred kamerama, da se slikam, meni to stoji, ali ne mora da bude muzika - priznaje Luna.

Za kraj je otkrila oko čega se savetuje sa majkom Anabelom:

- Anabelu svaki dan pitam nešto novo za Miu. S malom decom nikad ne znaš. Blankica je najbolja tetka na svetu, ona je najmanja i najviše učestvuje oko Mije - priča Luna Đogani.

