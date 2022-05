RASKINULI RADA I HARIS? Živeli pod istim krovom 6 godina, ona zaintrigirala: Ne znam zbog čega nisam pre uzela život u svoje RUKE

Prekid veze Rade Manojlović i Harisa Berkovića dogodio se navodno nakon šest godina života pod istim krovom.

Navodno je pevačica bila ta koja je u jednom momentu presekla i od svog devet godina mlađeg dečka zatražila da se iseli iz stana, što je on i učinio.

Prema pisanju štampe Rada je primetila da je u njihovom odnosu mnogo toga počelo da se podrazumeva, da više ništa nije isto kao pre, stoga je Harisu predložila da malo predahnu, razdvoje se i vide da li jedno drugome nedostaju i da li je ta emocija koja još uvek postoji među njima ljubav ili samo navika.

foto: Dragana Udovičić

Od raskida je prošlo već neko vreme, a samački život Radi je ukazao na neke greške, strahove i može se reći osvestio ju je po mnogim pitanjima.

- Primetila sam da me plaši prolaznost, kada je nešto tako konačno i nakon čega nema povratka. Takođe bih rekla da strahujem od nepoznatog, onoga što ne mogu da vidim i kontrolišem. Dosta sam bila loša i u organizaciji umela sam da radim par noći zaredom, a onda da isto toliko spavam, budeći se šlogirana i potpuno nepodobna za život. Konačno sam sada uspela to da rešim. Ne znam zašto ranije nisam preuzela život u svoje ruke i zašto sam to dozvoljavala - rekla je estradna umetnica, koja gostujući u emisijama ne skida osmeh sa lica.

foto: Marina Lopičić

