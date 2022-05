TEK ĆE SE PRIČATI O BIZNISU IVANE NIKOLIĆ: Otkriveno kako će posle raspada HURRICANE zarađivati članice grupe! Ksenija se UDAJE

Ksenija Knežević, Sanja Vučić i Ivana Nikolić su najavile raspad sastava "Hurricane" što je izazvalo burne reakcije među onima koji su ljubitelji njihovog zvuka.

Sada je otkriveno kako će svaka članica nastaviti svoj rad.

- Devojke iz grupe "Hurricane" su odlično radile prethodnih godina, a potražnja za njima je velika, naročito nakon prošlogodišnjeg učestvovanja na "Evroviziji". Međutim, naporan tempo je uradio svoje, pa će kroz nekoliko meseci otpočeti nova poglavlja u životu. Ksenija će se vrlo brzo posle isteka ugovora, koji im traje do decembra meseca ove godine, udati za dugogodišnjeg partnera Nikolu Todorovića. Svadbu su najavljivali u više navrata, ali je želela da to urade kad više ne bude članica grupe i bude imala dosta slobodnog vremena na raspolaganju - ističe izvor.

- Sanja Vučić će se posvetiti radu u studiju. Ona je u prethodnom periodu radila mnoštvo pesama za druge izvođače, poput Teodore Džehverović, Tee Tairović, MC Stojana, kao i numere za grupu "Hurricane", te vidi sebe u autorskom radu i narednih godina. Ivana Nikolić, s druge strane, otpočinje privatni biznis o kom će se tek pričati - dodaje izvor.

- Svaka od njih je u grupi zarađivala od 1.000 do 1.500 evra po nastupu, što je velika cifra, posebno uzimajući u obzir da su radile non-stop, i to po nekoliko nastupa nedeljno. Oproštajna turneja uveliko traje, a do kraja godine im je skoro svaki dan popunjen, jako su tražene. Gazde lokala se "bore" za preostale termine, znajući da one i te kako privlače publiku - zaključuje sagovornik.

