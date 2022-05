JOVANA LJUBISAVLJEVIĆ PROGOVORILA O ODNOSU SA OSMANOM I KRISTINOM: Priznala da li i dalje čeka Stefana iz Zadruge, ovo je istina!

Jovana Ljubisavljević otkrila je u kakvim je odnosima sa Osmanom Karićem i da li i dalje čeka Stefana Karića.

Jovana se oglasila za Republika.rs i nakon što se dugo spekulisalo u kakvim je odnosima sa Osmanom Karićem, ali i da li i dalje čeka dečka Stefana Karića da izađe iz rijalitija ,,Zadruga”.

foto: Printscreen RED tv

- Čitala sam dosta nebuloza, te da sam izbačena napolje, da sam ovakva, onakva, da sam se uvalila u njegovu kuću, ljudi, mi smo počeli da živimo zajedno pre Zadruge, šta tu nije jasno? Mislim, Stefan i ja smo pričali, on mi je sam predložio i zbog obaveza, i zbog svega, zbog nas, da počnemo zajednički život, zašto bi sad iznajmljivali stanove tuđe, kada imamo gde, ili kod mene, ili kod njega, to su gluposti. Ako me pitate da li ga čekam, Bože, naravno! Ja noćima ne spavam, gledam, pratim ga na strimovima, svakim minutom mi sve više nedostaje! Ja vama ne mogu da opišem kakav je to osećaj kada na ekranu gledate voljenu osobu, čujete ga, a on vas niti vidi, niti čuje - govori Jovana i dodaje sve o odnosu sa Osmanom:

-To se uopšte ne dovodi u pitanje! Osman i ja imamo fenomenal odnos, i Kristina, mi o svemu pričamo, pratimo ga 24/7, navijamo za njega. Osman i ja često zajedno komentarišemo sve šta se dešava, stvarno je idilična situacija, gledaju me kao da sam njihova, a i jesam na neki način. Meni je to prirodno, kao što su moji prihvatili Stefana, tako su mene prihvatili njegovi. Pa nećemo sigurno biti zavađeni ili nešto slično kad nema potrebe za tim.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Republika.rs/M.M.

