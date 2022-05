OTKRIVENO ŠTA SE DEŠAVA IZMEĐU SNEŽANE ĐURIŠIĆ I VIKI MILJKOVIĆ: Koleginice se ujedinile zbog biznisa, šuška se da rade OVO!

Pevačica Viki Miljković već neko vreme je sama protiv svigh u žiriju "Zvezda Granda", pa je otkriveno da je Snežana Đurišić stala na njenu stranu i to sve zbog velikg novca kako navodi izvor Sveta.

Naime, Viki se zbližila sa starijom koleginicom.

- Viki je ušla u ogromnu lovu i to svi pričaju, ali niko je ne voli i stalno je napadaju. Ali, Viki se nekako zbližila sa Sneškom i ubedila je da joj pomogne u biznisu sa prodajom i opremanjem nekretnina. Šta su se dogovorile, niko tačno ne zna, ali se priča da Viki puca na Sneškine kontakte i ovde i u Americi gde ona ima imovinu i bogate prijatelje. Računa da će joj Sneška pomoći da proda neki stan ili ga opremi, a za to bi joj dala procenat, kako to već ide u poslu. Sneška samo treba da izreklamira njenu firmu, to je dovoljno jer će njoj svi verovati. Žena ima veliki ugled u narodu, nikad nikog nije prevarila, svi znaju da je poštena i da drži reč, a u poslu je to glavna stvar. Mogla je i Marija Šerifović da pomogne Viki, ali očito nije zainteresovana za te kombinacije, baš kao ni druge kolege iz žirija - kaže izvor i dodaje da Viki prodaje i stanove u Dubaiju. Sneška je za sada na svoj Instagram okačila reklamu Miljkovićkine firme, a ne sumnjamo da će joj i nabaciti neke klijente.

- Pa to su najslađe pare. Ne mora da putuje, peva, ne spava noćima. Viki radi kvalitetno i sve je legalno, crno na belo. Što da ne kane neka parica - kaže izvor iz Granda, a da nije gadljiva na novac Đurišićka je i sama priznala.

- Ma ko ne voli novac? Obožavam novac, ali on me ne može učiniti srećnom. Novac može da mi pomogne da uradim nešto što će da me usreći, a sama količina novca da me usreći, to nije moj slučaj. Naprotiv, novac je veliko iskušenje - objasnila je.

