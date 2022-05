HIT FOTKE PETRA BENČINE: Evo kako glumac održava kondiciju dok misli da ga NIKO NE GLEDA! URNEBES

Petar Benčina ne zna gde će pre od obaveza, pa tako vežba i dok čeka da mu neko otvori vrata.

foto: Kurir

Pored mnogobrojnih obaveza koje ima u pozorištu i promocije treće sezone serije "Državni službenik", glumac ne stiže da se posveti odlasku u teretanu, gde obično održava kondiciju.

foto: Kurir

Ipak, njega to ne sputava da, kad god stigne, vreme posveti sebi i svom fizičkom izgledu. Tako ga je naš paparaco fotografisao tokom sunčanog vikenda na Vračaru, gde je brzim hodom išao do jedne zgrade. A kada je stigao, dok je čekao da mu neko otvori vrata zgrade kako bi ušao, Petar nije gubio vreme, već se zagrevao i to naočigled brojnih prolaznika. Njemu to uopšte nije smetalo, pa je tako okretao glavu čas na jednu, čas na drugu stranu, a radio je vežbe i s rukama. Čim mu je neko iz stana otvorio vrata, Benčina je trčećim korakom ušao u zgradu i odatle više nije izlazio napolje. To što vežba gde god da stigne, urodilo je plodom, jer su ga žene iz Hrvatske nedavno proglasile za jednog od najzgodnijih i najseksepilnijih glumaca sa ovih prostora.

foto: Kurir

Podsetimo, Petrova supruga i koleginica Tamara Dragičević nedavno je u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji otkrila detalje njihove ljubavne priče.

foto: Kurir

- Meni se on udvarao i super mu je išlo. Bio je baš šmeker. I što mi se više udvarao, to sam se ja više zaljubljivala u njega. Pored toga što je zgodan i lep, odmah sam osetila da je i on iz velike porodice, ali ti neki pogledi na život, vaspitanje, maniri i, na kraju, ta neka privlačnost koja ne može da se opiše, ili se desi ili ne - ispričala je Tamara.

foto: Kurir

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

02:45 GLUMAC PETAR BENČINA: Uprkos roditeljstvu, NE ODRIČEM SE dobrog provoda! (KURIR TELEVIZIJA)