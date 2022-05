PROMENILA JE VEZA SA GUDELJOM! ANASTASIJA IZNELA INTIMU: Moj izgled govori sve o mom emotivnom stanju

Anastasija Ražnatović pokrenula je svoju liniju kozmetičkih proizvoda, a tim povodom u intervjuu za Kurir otkrila je s kakvim se sve problemima susretala i šta joj je najteže palo pri otvaranju kozmetičkog salona u centru Beograda.

Ona je iskreno ispričala da je potrošila veliku sumu novca na kozmetiku, ali i da joj je bitno da proizvodi koje kupuje, a sada i prodaje budu kvalitetni. Mlada pevačica je otkrila i da radi na novoj pesmi, za koju bi volela da izađe do leta. Njen rođendan je u ovom mesecu, a Anastasija će ga proslaviti u Beogradu uz ljude koji je vole. Ražnatovićka je istakla da je srećna u vezi s fudbalerom Nemanjom Gudeljom, ali i da je vreme koje provede s malim Željkom, sinom svog brata Veljka, pomoglo da sebe zamisli u ulozi majke.

Kako si se opredelila da pokreneš biznis s kozmetikom?

- Kao što sam i govorila, prvo sam razmišljala da pokrenem biznis sa šminkom, ali sam na kraju odlučila da to ipak bude kozmetika. Mislim da je ovo mnogo veći zalogaj i odgovornost, jer šminku kad nanesete na lice, odmah vidite reakciju i da li vam taj proizvod odgovara, kao i da li vam se taj karmin, na primer, dopada, a s kozmetikom je, ipak, drugačije. Ovo je komplikovanije, teže je napraviti proizvod koji treba svima da odgovara. Odabrala sam malo teži put, ali hvala bogu, izgurali smo to do kraja, došli smo do otvaranja salona i nadam se da će sada sve ići uzlaznom putanjom.

Da li si pre otvaranja imala poteškoće zbog kojih si razmišljala da odustaneš?

- Pa imala sam i stres oko otvaranja, ali mislim da je to klasika s majstorima. Kao što i sve druge ljude nervira pomeranje rokova i kašnjenje, tako je bilo i s mojim salonom. Ta vrsta organizacije je čudna, priča se da će biti tada, onda pomere za mesec dana, pa za još jedan mesec. Stalno se pomerao datum otvaranja, ali dobro, to sam nekako i očekivala jer sam znala da svi koji imaju posla s majstorima prolaze kroz to. Bilo je suđeno da se baš danas otvori, u mom mesecu maju, to volim da kažem i srećna sam zbog toga, jer je meni rođendan u maju.

Da li si puno novca trošila na kozmetiku?

- Veoma vodim računa o sebi, jako mi je važno da imam kvalitet. Ne mora da znači da nešto mora da košta papreno da bi bilo kvalitetno, ali iskreno, pre nego što sam pokrenula svoju liniju, dosta novca sam odvaja na kozmetiku i šminku. Otkako sam ušla u ovaj posao, koristim proizvode koje smo mi kreirali. Više ne kupujem ništa od kozmetike jer mi ovo zaista odgovara i prezadovoljna sam.

Bliži se tvoj rođendan, da li planiraš da ga proslaviš u Beogradu ili u inostranstvu?

- Da, uskoro je moj rođendan i mogu da vam otkrijem da ću ga proslaviti u Srbiji s meni dragim ljudima. Volim taj dan, i kao i svake godine, obeležiću ga s ljudima koje volim i koji mene vole. Naravno, potrudiću se da bude što bolja atmosfera, muzika i da se svi super provedu.

Redovno objavljuješ snimke s malim Željkom, da li je počeo da ti se budi majčinski instinkt?

- Iskrena da budem, donedavno sam mislila da nisam spremna da postanem majka. Sada mislim da su neki drugi faktori bili uključeni da ja ne budem spremna, ali sad, videćemo... Mislim da se to menja, možda to ide s godinama, s nekim drugim iskustvom, s nekim drugim životnim iskustvima, videćemo.

Da li si srećna od kada si uplovila u novu ljubavnu vezu?

- Srećna sam jako, možete da vidite po mom izgledu da sam stalno nasmejana i mislim da to govori sve o mom emotivnom stanju.

Kakvi su tvoji planovi za leto?

- Imam prvi nastup u Srbiji, pevaću za vikend u Novom Sadu, imam još nekoliko zakazanih nastupa, tu je i Makedonija, u kojoj ću pevati s mamom. Posle toga imam neku pauzu i iskoristiću je da odem na more s meni dragim ljudima. Pripremam novu pesmu i još neke zanimljive stvari. Volela bih da to sve uspem da završim do leta, malo me je usporilo otvaranje salona, nisam stigla da se posvetim pesmi. Otkriću vam da se radi o brzoj pesmi i mislim da će se dopasti publici.

