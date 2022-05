U ZADRUGU JE ISPRATILO 10 PRIJATELJA, A DOČEKALA DVA: Luna Đogani otkrila da su je se ODREKLI zbog ponašanja, ovo NE TOLERIŠE više

Luna Đogani sada uživa u braku sa Markom Miljkovićem sa kojim je dobila ćerkicu Miu, a skorije su kupili stan na Bežanijskoj kosi čije su sređivanje priveli kraju.

Ona je gostovala u jednoj emisiji i kada je pokrenuta tema prijateljstva, ona je sa tugom priznala da je to njena bolna tačka jer se posle Zadruge sve promenilo.

- Nažalost ja nemam takvo iskustvo. Sećam se kada sam ulazila u prvu sezonu Zadruge, društvo mi je napravilo ispraćaj u rijaliti, Njih je bilo desetoro. Kad sam izašla bio ih je samo dvoje. To je tužno. Ostali se više nikad nisu javili. Razlog je bio to moje ponašanje, nisu to očekivali od mene - priznala je Luna, pa dodala:

- Znaš, oni su nevini ljudi. To mi je škakljiva tema ovih dana jer sam se i skorije razočarala u neke svoje bliske ljude. Ne mogu to da svarim i progutam. Sad kad imam dete, drugačiji su mi fokusi. Ako ne umeju da ispoštuju nama važne datume, nema tu šta da se traži. Radije ću da imam jednog prijatelja, a da bude tu.

