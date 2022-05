NE ZNA SE KO JE KOGA J**AO, KAKO ON MOŽE DA SPAVA POSLE SVEGA IZGOVORENOG? Zadrugar urnisao Dalilu i Dejana, sve im sasuo u lice

U toku porodičnog sastanka na temu međuljudskih odnosa Anđelo Ranković je dobio reč.

- Ja sam rekao da emocije nisu ugašene i da je to kompleksno. Sve što sam imao ja sam rekao, a šta će biti i kako će biti, ne mogu da pričam, ali će da se reši kroz par dana - rekao je Anđelo.

foto: Pritnscreen

Marko Đedović dobio je reč i prokomentarisao žestoku raspravu Dalile i Dejana Dragojevića.

foto: Pritnscreen

- Ja ću da kažem svoj utisak od juče i onu celokupnu katastrofu. Meni je ono takav užas i katastrofa. Nije isto čula, rekla, kazala, priče po društvenim mrežama i kada se čuje iz usta aktera i koji su učestvovali u tom odnosu, koji se nazivao brak. Stvari koje su se juče čule i govorile, trebale su mnogo ranije da se dese. Dejan je neko ko na kašičicu dozira i verujem da je gajio nadu za razgovor, ali me više ništa ne bi iznenadilo. Ovde su roditeljima svr***ali u grla, pa palacali jezicima u to isto grlo. Moj utisak juče je bio da Dejan one stvari koje je izneo za Dalilu su katastrofalne, užasne. To bacanje dece po putu, devojčice kojih nema, ja onakve budalaštine od karaktera nisam odavno čuo! Moj utisak je da Dejan od stvari od kojih bi se mogao plašiti, Dalila je iznela sinoć. Ovde se pričalo o svemu i svačemu, on je ustao i izrokao. Meni ono svet video nije! Ovo je za lopatu za oca Branislava, i za Dejana i Dalilu - rekao je on i dodao:

foto: Printscreen/Zadruga

- Dejan one stvari koje je izgovorio, ja ne bih mogao sa time da spavam. Koje priče ovi pričaju, skrnave sve moguće na ovom svetu. To se ne zna ko je koga je**o i ostavljao po putu, pa jedno rodi, pa ostavi, a sa svom tom takvom je Dejan bio! Na sve to, stvari za koje je meni Dejan katastrofalan, jeste da je zbog toga ratovao onako sa porodicom, pa su doživeli da se juče priča da su se je**li po vrcinom putu. Stvari koje smo čuli o Dejanu je da je promenio veroispovest, čuli za njegovu porodicu i priču sa vradžbinama. Pobožni ljudi prave decu i bacaju ih po putu...U svemu tome smo doživeli da nam neke stvari budu jasnije. Taj kur**rluk nam nije čudan. Jutros kada sam ustao video sam Anđela dole, došlo mi je da mu se obratim i pitao sam ga: "Da li posle svega ovoga postoji uopšte ijedna ideja za odnos sa nekim o kome neko onakve stvari govori?" Ja apsolutno verujem i jednoj i drugoj osobi, i Dalili i Dejanu verujem. Nije im svađa bila pripremljena i osmišljena nego je krenula u datom trenutku. Oni su čuvali ljubav od Stefanovog ku**a - pričao je Đedović.

foto: Pritnscreen

- Ne znam zbog čega su oni pobegli, dao sam taj duks pred Dejanom, bio je tu. Ja sam taj duks dao od srca i prijateljski, nisam imao nameru da tim duksom dajem znak, taman posla - rekao je Karić.

- Meni je bilo zanimljivo da slušam onu svađu, ali kad sam se naslušao svega onoga, meni su to stvari nenormalne. Razmislio sam o tome ko su ti ljudi i šta mi slušamo. Svoj stav po tom pitanju izneo i Anđelu, s obzirom da kreće putem bez povratka - nastavio je Đedović.

