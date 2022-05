NIKOLINA I VIDOJE IMALI SU ISTE TETOVAŽE NA RUKAMA: Na leto bi slavili 10. godišnjicu, a evo šta im je bilo NAJBITNIJE

Muž Nikoline Pišek, Vidoje Ristović, umro je iznenada u noći između subote i nedelje. Nikolina i Vidoje bili su u vezi od 2012, što znači da bi ove godine slavili deset godina ljubavi.

Vidoje je Nikolinu video na televiziji, i navodno joj se udvarao neko vreme. Slao joj je torte, cveće, torbe... Zaprosio ju je prstenom od 15.000 evra uz pesmu Sandija Cenova "Žena budi mi ti".

Par je svojevremeno istetovirao datum početka veze, i oboje su ga nosili na podlakticama uz natpis "Blagosloveni". U pitanju je 27. avgust 2012. godine. Venčali su se godinu dana kasnije, a 2014. su dobili kćerku.

- Volimo da se obradujemo poklonima, više Vidoje mene, ali i to se smanjilo. Dosta je vremena prošlo i ne doživljava me više tako ozbiljno. Naravno da je lepo obradovati nekoga poklonom, ali ne treba čekati neke posebne datume već to uraditi spontano. Opuste se muškarci posle nekoliko godina, ali to je dobro jer je teško održati tenziju sa početka. Najlepše je kada pored nekog možeš da se opustiš i pustiš kočnicu, da teče samo svojim tokom. Ja sam ta koja zamera pa on ne stigne da dođe do izražaja - pričala je voditeljka o braku sa njim.

