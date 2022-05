JOVANA I OGNJEN O PROSTITUTKAMA! Amidžić tvrdi da su STARLETE dobre voditeljke, a Jeremićka žestoko oplela: BLATE NAM PROFESIJU!

Jovana Jeremić i Ognjen Amidžić posvađali su se zbog starleta! Dok voditeljka smatra da ove dame nikako ne bi smele da se bave novinarstvom, Ognjen veruje da se neke od njih sjajno snalaze pred kamerama.

Da li starlete treba da budu voditeljke?

- Da. Došlo je takvo vreme da više nije važno da li imaš iskustva kao voditelj ili ne, već kako se snalaziš pred kamerama. Takva situacija nije samo kod nas nego iu svetu. Nemam ništa protiv da se svako okuša kao voditelj. Da li će trajati i opstati u ovom poslu, to će pokazati vreme, rekao je Ognjen.

- Žestoko se protivim tome da starlete rade kao voditeljke! One blate našu profesiju. Pravi novinar ima veliku odgovornost prema sagovorniku, odnosno čoveku čiju životnu priču otkriva, što ja najčešće radim u svojoj emisiji. To ne može svako da radi. Novinarstvo jeste zanat, ali zahteva inteligenciju, snalažljivosti opštu informisanost. Novinar je, zapravo, javni detektiv, rekla je Jovana za Hit.

Sta je najlude što ste uradili zbog rejtinga?

- Ako pitate moje goste, reći će da volim da ih ponudim domaćom rakijom, pa zato u emisiji ispričaju i ono što nisu planirali. Šalu na stranu, u emisiji imam lude igrice od kojih gosti strepe, rekao je Ognjen.

- Sve sam radila zbog rejtinga! Na primer, da bih najavila emisiju, prevrtala sam se po podu. Najluđe tek sledi! Ući ću u studio na još jedan specifičan način. Gledajte i videćete, rekla je Jovana.

Da li partneri posle raskida mogu biti prijatelji?

- Kada ste sa nekim delili život i bili pored njega u dobru i zlu, verujem da posle razlaza možete ostati prijatelji. Možda ne istog trenutka, ali ako ste iskreno voleli, nema razloga da ne nastavite drugarski odnos, rekao je Ognjen.

- Mogu ukoliko su tokom veze ili braka živeli časno i nisu se varali. Znači, samo ako je jedini razlog raskida to što je prestala ljubav, rekla je Jovana.

Treba li prostitutke da gostuju na televiziji?

-U ,,Amidži šou", pored estradnih umetnika, dolaze ljudi koji su aktuelni i koje narod prati i voli. Davno je prošlo vreme kada se sudilo o čoveku na osnovu njegovog zanimanja, rekao je Ognjen.

- Treba! One mogu da na svom negativnom primeru pokažu mladima kako ne treba da se živi. To su žene koje su emotivno polupane, izneverene i zatvorene za ljubav. Ne treba im suditi jer su živele najbolje što su umele. I to je njihov krst, a ne naš, rekla je Jovana.

