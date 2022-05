ZVEZDE NE TREBA DA PEVAJU NA OVAKVIM SLAVLJIMA Uraganke nastupile na PUNOLETSTVU, fanovi u ŠOKU, evo šta se desilo na TEZGI (FOTO)

Članice grupe Hurricane nastupaju gde god da ih pozovu. Ali bukvalno. Društvenim mrežama kruži snimak na kome uraganke pevaju na privatnoj proslavi, na 18. rođendanu, a izazvao je lavinu komentara i reakcija.

foto: Ana Paunković

Još nekoliko meseci će Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević nastupati zajedno, nakon čega svaka kreće svojim putem. Da li zbog toga, ili je nešto drugo u pitanju, ali uraganke u poslednje vreme ne biraju gde će da nastupaju.

foto: Printscreen Twitter

Na Tviteru se pojavio snimak koji je izazvao brojne šale i podsmehe na račun pevačica koje su nastupale na proslavi punoletstva jedne devojke. Dok se slavljenica veselila, Hurricane su đuskale pored nje i pevale svoju pesmu i to na plejbek.

foto: Printscreen Twitter

Ipak, one su doživele i neprijatnost i to zbog specijalnih efekata, odnosno vatrometa. U jednom momentu je, tik do devojaka, puštena je "pirotehnička kiša", koja je isprva iznenadila uraganke, ali su ipak nastavile da pevaju i igraju.

- Mogle su da nastradaju. Sad sam sve video. Nebezbedno skroz. Skoro bez reakcije, devojke su pravi profesionalci. Uplaših se - komentari su na račun pirotehnike.

foto: Printscreen Twitter

A bilo je i onih koji su komentarisali to gde nastupaju.

- I ne raspale se gde sve pevaju. One su zvezde i ne bi trebalo da pevaju na ovakvim slavljima. Koliko neprijatno. Užas. Sad sam sve video.

Podsetimo, devojke su nedavno potvrdile pisanje Kurira da se rastaju i da će u grupi biti do septembra, nakon čega će svaka krenuti svojim putem. PR tim grupe je objavio da traže nove devojke.

foto: RTS

Kurir.rs/J. S.

