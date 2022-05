CECA VELIKI MESOJED: Probala sam zmiju, ajkulu, krokodila, zebru! A onda priznala ko je zadužen za KUVANJE u njenoj VILI!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović (48) kaže da ne može da zamisli dan bez mesa

Najveća balkanska zvezda priča da je posle svinjetine, piletine i junetine prešla na egzotičnije meso.

- Veliki sam mesojed! Jela sam meso raznih divljih životinja. Probala sam zmiju, zebru, noja, ajkulu, krokodila... Jedino što nikad nisam mogla ni da probam su puževi. Kad se setim kako izgledaju, stvarno ne mogu... - kaže Ceca.

- Ne volim da kuvam, niti da idem na pijacu, iskreno. Mislim da dovoljno doprinosim porodici, da ne moram i to da radim. Mada, znam da kuvam! Ja sam sa juga, tamo svaka žena mora da zna sve poslove da radi. I sestra i ja smo sve to naučile, ali lagala bih kad bih rekla da i danas kuvam. Prosto, ne uživam u tome, niti me to interesuje. Ali da moram, kuvala bih, naravno - kaže Ceca i dodaje da nijedan njen bivši nije zalazio u kuhinju.

- Nisam imala nijednog muškarca koji miriše na zapršku - kaže folk diva koja je nedavno raskinula jednogodišnju vezu s Bogdanom Srejovićem.

Ražnatovićeva napominje da je prošlo vreme u kom je žena morala da bude dobra domaćica da bi se udala:

- Ne definiše ženske kvalitete samo činjenica da zna dobro da zavije sarmu i skuva pasulj. Danas svako može da se uda, ali bitno je taj brak negovati i održati, a to se sigurno ne radi pohovanim mesom i masnom supom!

Folk divu pitali smo da li su bolji kuvari muškarci ili žene.

- Moja sestra je zadužena za trpezu. Ja se tu mnogo ne mešam, jer ono što ne znate prepustite onima koji znaju. Nije teško naučiti, ali kada to neko bolje zna, ja joj se poklonim, kažem joj svaka čast i hvala!

