UDAJE SE MIA BORISAVLJEVIĆ! Godinama živi sa kolegom, sada otkrila sve detalje, evo da li menja prezime i da li će obući VENČANICU

Poznati estradni par, pevači Mia Borisavljević i Bojan Boki Grujić, godinama su već na meti šaljivih kritika porodice, prijatelja i kolega jer još uvek, iako imaju dvoje dece, nisu zvanično stali na "ludi kamen", ali i to će se vrlo brzo promeniti.

Naime, Mia i Boki uveliko organizuju svadbu na kojoj će, posle mnogo godina ljubavi i zajedničkog života, položiti bračne zavete kako u opštini, tako i u crkvi. Adekvatan prostor, hrana, dekoracija i muzika - samo su neke od stvari kojima se trenutno bave, a Mia je bila vidno iznenađena kada smo je pozvali i predočili joj naša saznanja.

Otkud znate? (smeh). Ne znamo još ništa definitivno, ništa nam crkva nije potvrdila zbog Petrovskog posta. Ništa nije konačno niti potvrđeno što se tiče datuma, treba i građansko venčanje da zakažemo, a to ćemo čim nađemo odgovarajući prostor. Rano je sve, u organizaciji smo svega trenutno, to će biti i venčanje, i krštenje mlađe ćerke, i njen prvi rođendan, sve u jednom. To bio sve trebalo da se desi do 10. jula - objašnjava Mia, koju smo pitali da li je uzbuđena što se udaje.

- Iskreno, nemam neki utisak da se udajem, mi smo godinama već zajedno, živimo i funkcionišemo kao porodica, ništa se specijalno neće promeniti. Više imam utisak kao da ćemo napraviti neku dobru žurku, za oko stotinu ljudi - priznaje pevačica, koja će, po svemu sudeći, na svoje prezime dodati muževljevo.

- Kada je reč o venčanici, nisam još to definisala, ne znam šta ću obući - možda ću venčanicu, a možda i neku opušteniju varijantu. A što se prezimena tiče, ili ću dodati Bojanovo ili oduzeti svoje, videćemo još, da ne bude da se samo ja u porodici prezivam drugačije (smeh) - ljubazno je rekla pevačica.

