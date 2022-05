JOVANA JEREMIĆ ODLUČILA DA TUŽI RIJALITI UČESNIKA! Voditeljka brutalno odgovorila Urošu Ćertiću: Tako će se OPAMETITI!

Voditeljka jutarnjeg programa Jovana Jeremić odgovorila je kaskaderu Urošu Ćertiću na najnovije prozivke, koje se odnose na natpise o njenoj navodnoj aferi sa kompozitorom Aleksandrom Milićem Milijem, što je ona prethodno demantovala.

Naime, kako Jovana kaže za Pink.rs, odlučila je da presavije tabak, te kaskader može da očekuje tužbe koje mu voditeljka priprema zbog serije prozivki koje joj je u prethodnom periodu upućivao putem medija.

- Ne želim to da komentarišem i da dajem prostor Urošu Ćertiću. On je jedna nevidljiva zamena. Nevidljiv je potpuno i na filmu, a i u životu. Bio je samo zamena. Svi generalno se kreću u krugu svoje pokvarenosti. On ne može da shvati da postoje žene koje ne varaju i žene koje imaju veliku moralnu vertikalu i žene koje su velike gospođetine, koje su moralne gromade. Ja ću ga tužiti, dobiće tužbe i to je to, samo tako će moći da se opameti i da shvati da se više kači na moje ime. Jovana Jeremić je druga dimenzija, tako da ne želim više da ga komentarišem - poručila je Jovana.

foto: Nemanja Nikolić, Filip Plavčić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

02:23 Jovana Jeremić o aferi sa Milijem