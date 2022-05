BITAN TRENUTAK U DOMU MILJKOVIĆA: Marko i Luna saopštili divne vesti, fanovi im ČESTITAJU

Marko Miljković i Luna Đogani uživaju u roditeljstvu. Mala Mija uskoro puni godinu dana, a ponosni roditelji su odlučili da je vreme da mala Mija krene u vrtić.

Taj trenutak su naravno snimili za svoj Jutjub kanal od koga zarađuju trenutno.

- Hoćemo u vrtić ili ćeš da spavaš? - pitao je Marko, a Mia se smejala nesluteći da će danas upoznati mnogo dece sa kojom će se svakodnevno družiti.

foto: Printscreen/Youtube

Luna kao i svaka brižna majka je bila zabrinuta kako će se njena ćerka snaći u novoj sredini, te je popričala sa vaspitačicom kad je došla da je preuzme na kraju dana.

- Je l' plakala? Je l' nas tražila? - pitala se Luna.

- Odlična je bila, super. Igrala se, pita je vodicu - govorila je vaspitačica sa osmehom na licu.

Podsetimo da je Luna nedavno otkrila šta ju je najviše razočaralo nakon "Zadruge".

- Sećam se kada sam ulazila u prvu sezonu Zadruge, društvo mi je napravilo ispraćaj u rijaliti, Njih je bilo 10-oro. Kad sam izašla bio ih je samo dvoje. To je tužno. Ostali se više nikad nisu javili. Razlog je bio to moje ponašanje, nisu to očekivali od mene. Znaš, oni su nevini ljudi. To mi je škakljiva tema ovih dana jer sam se i skorije razočarala u neke svoje bliske ljude. Ne mogu to da svarim i progutam. Sad kad imam dete, drugačiji su mi fokusi. Ako ne umeju da ispoštuju nama važne datume, nema tu šta da se traži. Radije ću da imam jednog prijatelja, a da bude tu - govorila je Luna za "Grand".

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/M.M.

