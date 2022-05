ŠOK ISPOVEST BIVŠEG ZADRUGARA! PRIZNAO DA GA JE ONA ORALNO ZADOVOLJAVALA Evo šta se dešavalo u rijalitiju, ovo kamere nisu SNIMILE

Poslednji zadrugar koji je napustio velelepno imanje ''Zadruge 5'' je Sandi Kojić.

Na iznenađenje milionskog auditorijuma, Sandi je zauvek napustio Zadrugu, a sada je za Pink.rs razvezao jezik o svom učešću i svim aktuelnostima iz Zadruge.

foto: Printscreen

Pre svega tvoje iskustvo u Zadruzi, kako bi ga opisao, da li si se snašao u celoj priči?

- Iskustvo u Zadruzi mi je bilo neverovatno. Ta iskustva se retko dogode u životu, pogotovo kad si u zatvorenom prostoru 8 meseci. Odlično iskustvo, upoznavanja ljudi kojima se dešavaju nezamisljive stvari u realnom životu kao prevaren muž. Ovo je još jedna bajka u mom životu koja je zapisana za večno i koja mi je dala nove šanse da upoznam sebe.

Ostao si upamćen po svojim "pljačkama"? Da li si ti radio zbog show-a ili zbog nečeg drugog?

- Tako je, ali to sam radio samo zbog showa... Da malo dobijem reakcije pojedinih ljudi. Neki su krali svaki dan hranu i lične stvari iz tuđih kreveta, a ja sam to rešio transparentno znao sam da me snimaju kamere i tako sam to radio sa osmehom. Malo sam se ugasio krajem februara, jer sam znao da sam možda preterao u tim stvarima i bojao sam se kako će da ispadne napolju pa sam odlučio da prestanem da radim to i smirio se.

foto: Printscreen

Prisan odnos sa pojedinim zadrugarkama isto je bio zapažen, od Marijane preko Mimas... Sa kojom od njih bi bio u vezi? Da li te je druženje sa Grujom koštalo tog odnosa?

- U vezi bi bio pre sa Marjanom, ako bi mogao da odlučim koju da biram. Sad kad gledam iz drugog ugla ne bih bio ni sa jednom u vezi... Možda samo seks kombinacija. Ali taj dogovor je pao već u Zadruzi kad izađemo vani. Druženje sa Grujom me je koštalo više stvari. Sa njim i njegovim druženjem nisam mogao više da istaknem sebe jer je bio skroz negativan i tako uticalo na mene i nisam nekako dozvolio sebi da upoznam bolje druge zadrugare. Jako sam srećan što sam završio prijateljatvo sa njim i ponovo se družio sa Mikijem i Stefanom.

Pričalo se da te je neka zadrugarka oralno zadovoljila na početku Zadruge, mislim da bi bio red da nam napokon otkriješ o kome se radi?

- Oralno me je zadovoljila Vanja u spoljnom WC-u ali nikad nisam to govorio javno, jer poštujem žensko - zaključio je Sandi Kojić za Pink.rs.

foto: Kurir/Ana Denda