UNUK ERE OJDANIĆA OSUĐEN ZBOG PROSTITUCIJE, SAD SE OGLASIO PEVAČ: Ne plaćam njihove j**ačine, ja bih mu DAO 15 MESECI ZATVORA!

Duško Banjac i Nikola Anđelić, koji su uhapšeni zbog posredovanja u elitnoj prostituciji, priznali su krivicu i osuđeni na po 14 meseci zatvora, uslovno tri godine i na novčane kazne od po 400.000 dinara, saznaje Kurir.

Nikola je unuk folkera Ere Ojdanića, a mi smo stupili u kontakt sa Erom koji je bio zatečen informacijom:

"Ja prvi put čujem za to. Znači bio je slab momak. Ja to od vas sada čujem. Neka mu je sa srećom, ja bih mu kao deda kavaljerski dao 15 meseci. Onako džentlmenski. Sve je za ljude i zatvor. Deda ne plaća njihove j*bačine, da budemo jasni samo. Nisam se čuo sa njegovom majkom, tek popodne. Ja sam na putu, idem kod verenice, idemo na more. Vodim je da je osunčam malo", rekao je Era.

