VIDOJE OSTAVIO NIKOLINI NAKIT VREDAN STOTINE HILJADA €! Prstenje, narukvice s brilijantima, dijamanti, sve voditeljki u NASLEDSTVO

Suprug Nikoline Pišek, istoričar umetnosti, Vidoje Ristović, preminuo je 8. maj ai sahranjen je na Novom groblju u Beogradu.

Nakon njegove smrti u javnosti se dosta govori o imovini, te kome će ona nakon njegove smrti pripasti, s obzirom na to da je bio veoma imućan. Inače, Vidoje je sin Miše Grofa, uglednog i jednog od najbogatijih srpskih antikvara.

Iako se još uvek ne zna šta je sve Ristović posedovao u svom vlasništvu, te šta je stekao u zajednici sa Nikolinom, o skupocenom nakitu voditeljke se često pisalo u medijima. Posebno o njenom verenićkom prstenu, za koji je pokojni Ristović iskeširao 15.000 evra.

- Inače, moj bračni prsten, čak i da ga imam, ne bi ga detektovali kao bračni prsten jer ga ne nosim. Dobro, u zadnje vreme ga čak i nosim često, ali ni moj suprug, ni ja nismo nešto konvecionalni i ni on ga ne nosi. Ali, ja svoj bračni prsten jako volim, tako da ću ga zadržati čak i ako se razvedem - rekla je jednom prilikom Nikolina.

Takođe, kada je par, pre dve godine pokraden, tokom letovanja u Hrvatskoj, tom prilikom su sa sobom imali skoro 68.000 evra u kešu, ali i nakit u vrednosti od 200.000 evra. Ovo je tada zaprepastilo javnost, a voditeljka je objasnila zbog čega je na odmor nosila skupoceni nakit, te toliko keša.

- Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala da bude kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim da ga menjam. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav - rekla je tada Nikolina.

Među nestalim nakitom našlo se nekoliko komada koje je Nikolina rado nosila: Ženski prsten Cartier Panther (25.000 evra), Narukvica Cartier Love s brilijantima (40.600 evra), Chopard prsten 3.75 ct (belo zlato) vrednosti 65.000 evra.

