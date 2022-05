SANJA MARINKOVIĆ PROGOVORILA O SINU: Voditeljka otkrila u čemu najviše uživa, i to zahvaljući POKOJNOM OCU!

Voditeljka Sanja Marinković osvrnula se na današnji maraton, svoje želje, ali i na sina Strahinju.

- Nisam stigla da trčim maraton, ali moram reći da je to već godinama moja najveća želja. Pre nekoliko godina sam želela da se spremam za polumaraton i zahvaljući profesoru s kojim sam tad trenirala, shvatila sam da nije samo reč o tome da budeš fizički spreman, već i psiha treba da ti bude spermna i da je neophodno da imaš ljude koji te motivišu i čine za tebe da sve to izdržiš kako treba, nije nimalo lako! Znam mnoge moje kolege sa Pinka koje su istrčale polumaraton i vrlo sam bila ponosna na njih kada sam to čula i žao mi je što tu želju nisam i sebi ostvarila, ali s obzirom koliko puno radim i koliko mi teško ide da uklopim sve obaveze, teško da će me ovaj polumaraton ikada dočekati, ali nadam se možda kasnije - priča Sanja.

Voditeljka je nedavno sa svojim sinom provela skoro dve nedelje na Alpima, a sada je sumirala utiske sa tog putovanja.

- To je bila hrana za dušu! 12 dana na Alpima usred proleća i to skijanje su mi stvarno bili hrana za dušu. Iskoristila sam tih 11 dana rasputa i porodično sam se provodila sa svojim bratom i bilo nam je zaista fantastično. Ja sam veliki ljubitelj zimskih sportova, od malih nogu i zahvaljući tati skijam, vozim bord i gotovo da ne postoji zima koj sam propustila, osim poslednjih nekoliko godina. Nekako sam se razmazila, pa čim zahladni u Beogradu, ja pobegnem u toplije krajeve - pravo iz čizama u japanke! Uživala sam na glečerima, prolećno skijam, mnogo šetam, hajking, treking, to su sve neki sportovi koje ja obožavam - ističe Sanja.

- Mnogo treniram, i svi me pitaju odakle mi ta silna energija. Recimo, snimam dve emsiije u danu i ne mogu odmah da spavam kada dođem kući. Verovatno zbog tog nekog adrenalina, zbog te euforije i entuzijazma oko snimanja, tako da obično odem na trčanje i uveče na brzi hod, pa tek onda odem u krevet. Ja sam rekla da je to verovatno zbog sporta, a jedan prijatelj mi je rekao da ta energija ide iz duše - priča voditeljka, pa se osvrnula i na svog sina:

- Imam svoj neki uzak krug ljudi, ja sam vrlo bliska sa svojim bratom, snajom, drugim bratom, sa sestrama i uglavnom smo svi sličnog karaktera, vrlo smo temperamenti, mnogo radimo, svi imamo neke projekte, tako da je to dobra razmena energije. Bliži se kraj školske godine, Strahinja se raduje raspustu, iskrena da budem, izuzetno je dobar đak, tačnije odličan, ide mu škola, tako da sam ja tu mirna. Pubertetske i one neke prve bubice su prošle, sad čekamo one druge da se pojave i već uveliko razmišljamo kako ćemo ova dva meseca da provedemo - zaključuje Sanja Marinković u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

