DALA BABA DINAR DA UĐE, JA SAM DAVAO DESET DA IZAĐEM! Vlada Mandić priznao ZBOG ČEGA se najviše pokajao!

Da se snovi ostvaruju kada u njih dovoljno veruješ potvrđuje primer Vlade Mandića koji je uspeo da bude sve ka čemu većina muškaraca teži- lep, popularan i miljenik žena. U svojoj iskrenoj ispovesti za Kurir, jedan od najuspešnijih rukometaša prisetio se mlađih dana i otkrio da se kaje zbog toga što je emotivni život dao na tacni medijima.

- Milion puta sam govorio o tome za medije, više je malo dosadno... Ja sam u to vreme radio sve što su radili momci mojih godina, ništa epohalno. Bio sam rukometaš, fino sam se oblačio, vozio dobar auto, bio sam poznat i to mi je sve pomoglo. Mnogo mojih drugova, vršnjaka, imalo je puno više devojaka od mene, ali je verovatno zbog popularnosti bačen na mene taj pečat plejboja. Radio sam sve što i moji vršnjaci. Isto sve. Imao sam veza i vezica. Poznavao sam mnogo devojaka, bio sam u drugarskim i ljubavnim odnosima i sa poznatim devojkama i to je privlačilo pažnju. Tada su mediji bili drugačiji, u novine su ulazili ljudi sa nekim uspehom, nije kao danas. Nisu postojali rijalitiji i nije svako bio javna ličnost, danas imaš više poznatih nego običnih, normalnih ljudi. Ranije nisu ni svi sportisti bili popularni, samo vrhunski. Isto tako i pevači, glumci... Ali tada je biti popularan imalo težinu - započeo je Vlada u svojoj životnoj priči, a onda je otkrio i koliko sga je ta popularnost kioštala:

- Bio sam mlad, lep i popularan, menjao sam devojke i o tome se pisalo, a ja ću ti sada nešto iskreno priznati. Retko koji sportista će ti ovo izgovoriti javno, ali, evo, najiskrenije: meni je to zaista u tom trenutku prijalo. Mi sportisti smo uvek težili da izađemo iz okvira sportskih strana, iz Sporta, Žurnala, sa poslednje strane Blica, Kurira, malo smo hteli negde drugde da izađemo... I meni je to prijalo da pišu gde sam ja, sa kim sam, šta vozim... Izašao sam iz sportske i ušao u žutu štampu. Ne bih sada da pričam o imenima devojaka sa kojima sam bio ili nisam bio, to su sve sada ostvarene žene kao i ja, svi živimo neke svoje živote i to ti je to. Nisam bio dovoljno pametan, uživao sam u ulozi Plejboja u žutoj štampi, a moji sportski uspesi su ostali po strani. Svi su govorili, eno ga Vlada što menja ribe, niko više nije pominjao moje sportske uspehe i titule. Na kraju mi je bilo žao što sto me ljudi ne gledaju kao sportistu, pokušao sam to da zaustavim, ali je bilo prekasno. Kako ono kažu, dala baba dinar da uđe, ja sam davao deset da izađem, ali nije vredelo - kroz osmeh nam je ispričao nekadašnji rukometaš.

- Sa 26 godina sam se oženio Jelenom, to je već bila ozbiljna veza - brak, i tada su počeli jako da mi smetaju svi ti natpisi. Tada sam zvao sve novinare i pokušavao da s njima dogovorim da ne pišu gluposti.Dobio sam moju ćerku Sašu, to je prelomni deo u mom životu. Postao sam otac, postao sam neki ozbiljan, odgovoran čovek i onda sam prvi put imao problema da mi smeta sve što se piše i tada sam se prvi put zabrinuo za onu drugu stranu - otvoreno je rekao Mandić koji se nekoliko godina nakon razvoda sa suprugom Jelenom oženio 15 godina mlađom Jasminom.

- Sa 35 godina sam se drugi put oženio Jasminom, tada sam već bio u nekim zrelijim godinama i tada je to pisanje već utihnulo. Odlično - zaključio je on.

