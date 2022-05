MAMA, ŠTA ZNAČI K**VA? Seka Aleksić otkrila koja pesma ju je najviše koštala ŽIVACA, progovorila i o saradnji sa Marinom Tucaković

Seka Aleksić se dotakla svog novog albuma "Bioskop", pa otkrila koja pesma ju je najviše koštala živaca.

- Nikad nisam pričala o ciframa, ja se ježim na to. Ali vrlo dobro svi znamo da je ovaj posao skup, ulaže se dosta, spotovi dosta koštaju, kao i pesme. Uvek se trudimo da svojoj publici pružimo kvalitet, a ne kvanitet, i ja sam nekako uvek toga držala. Na ovom albumu, uradila sam spot za pemsu "Bioskop", radi se spot za pesmu "Rana", ako gledamo i spotove i sve uloženo, to su dve pesme koje su najviše koštale. Ekranizacija je uvek bila najskuplja, ali nekada se desi platite nešto skupo, pa to deluje jeftino. Stvar je u tome da imate dobar tim kreativnih ljudi oko sebe, da imate ljude koji vas vole i cene i to sve mora da ispadne dobro - kaže Seka u emisiji "Premijera - Vikend Specijal", pa otkriva koja pesma ju je najviše koštala živaca:

foto: Printscreen/Premijera

"Zakuni se u kurvu", nisam želela to da pevam. Svađala sam se sa Sašom Lazićem, mojim tekstopiscem, kada mi je posao pesmu, rekla sam: "Okej, dopada mi se melodija, ali ja ću pevati zakuni se u ženu", on je rekao: "Važi, pesma nije tvoja". Uvek izbegavam taj deo da pevam, neka deca slušaju moju muziku, vodila sam se time šta bih rekla svom detetu da mi dođe da me pita: "Mama, šta znači to kurva?" Šta da kažem? Meni je to bio problem, ali pesma je hit, kvalitetna je, ali i dan-danas se osećam neprijatno zbog toga. Nisam osoba koja voli da posluša, ja njih sve saslušam i na kraju prevrnem kako ja hoću - smeje se pevačica.

Saradnja sa pokojnom Marinom Tucaković je Seki posebno bitna, kada je novi album u pitanju, a sada otkriva kako je do toga došlo.

Pre tri godine je krenula priprema ovog albuma. Hteli smo da Marina napravi tekstove za ove pesme, poslali smo je melodije i ona se oduševila našoj saradnji posle te neke naše pauze, rekla mi je: "Nema problema, dopadaju mi se melodije, ovo će ići lako" i za nekih 7 dana je napisala sve tri pesme. Ništa nisam menjala, ja sam poznata po tome da menjam tekstove, ali ovde nisam ništa menjala. Htela sam da promenim jedan deo u pesmi "Poziv u pomoć" u vezi trnaca i žmaraca, ona mi je rekla: "Ne može, to je najzanimljiviji deo pesme!" Radni naziv pesme je bio "Žmarci", ali sam rekla da se makar to promeni, tako da su mi uslišili, to su neke naše dugodovštine... Tokom korone nikome nije bilo do muzike, bilo je nebulozno da bilo šta izdajem, ali čuvala sam "u fioci" pesme. Htela sam da sve to ugleda svetlost dana za moj rođendan, i tako je i bilo, to je neka tradicija - zaključuje Seka.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:46 SEKA ALEKSIĆ OTKRILA SVOJ SKRIVENI TALENAT! Peva, glumi, kuva, a sada ŠOKIRALA SVE: Ovo bi mogla da radi svaki dan