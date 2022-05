HIT! MUŽ MILICE MANDIĆ OTKRIO KAKO GA JE OSVOJILA: Kad je video šta je uradila posle ključne utakmice ODMAH SE ZALJUBIO!

Zlatna srpska tekvondistkinja Milica Mandić izgovorila je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Marku Đuričiću prošle godine.

Kako je došlo do upoznavanja i do zbiližavanja, Milica je otkrila u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

- Marko je trenirao tekvondo od 1998. godine koliko ja znam. I trenirao je u nekom drugom klubu, a zatim i prestao. Međutim, kada je video i mene na Ol, rešio je da se vrati, da dođe u "Galeb" i mene upozna. I bukvalno na prvi trening na koji je došao da radi, ja sam došla - kaže Milica Mandić.

I ranije je bilo poznato da je ovom divnom odnosu "kumovao" Miličin trener Dragan Jović, Gale.

- Gale, moj trener, je oduvek bio za njega. On je neko ko je oduvek brinuo očinski da ja budem srećna i da sam u dobrom okruženju. I on je uvek navijao za njega. Stalno mi je ubacivao bubicu, a i Marko se istinski trudio i uvek je bio oko mene. Znala sam da mogu da se oslonim na njega. Posle nekoliko meseci ušli smo u vezu gde sam se toliko lepo i prijatno osećala, gde je sve toliko spontano bilo i očekivano - kaže Milica.

Ona je krije da joj je suprug Marko bio ogromna podrška.

- Kad radimo treninge, pogotovo pred mečeve, to je nervoza. Gale mu je i sam pričao da treba da me napada jače, jer su sve protivnice bile i krupnije i jače od mene, tako da nijednu devojku takvu u klubovima nisam imala. Uvek se trudio da mi pomogne, da li je to na terenu i van njega - kaže Mandić i dodaje:

- Kada je bila korona, napravili smo borilište na terasi i imali smo neki vid treninga u karantinu. I to naši treninzi na terasi, to je pucalo, sada mi malo nedostaje sve to - kaže Milica Đuričić.

Njen suprug Marko jednom prilikom je izjavio da Milica motiviše ostale devojke, motivisanost i patriotizam su njeni posebni kvaliteti. Kada je osvojila dve zlatne medalje u Londonu i kada je viknula Srbija i podigla tri prsta, tada me je osvojila, istakao je Marko.

- Nekako je on oduvek bio ljubitelj sporta i neko ko stvarno voli istoriju, drži do sebe i do svoje zemlje - iskreno je rekla Milica.

