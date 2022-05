SLAĐA DELIBAŠIĆ POKAZALA TRBUŠNJAKE U 6. DECENIJI! Pevačica grmi kako izgleda, progovorila o MOĆNICIMA koji joj se udvaraju (FOTO)

Slađa Delibašić gazi šestu deceniju, a sada je progovorila o svom emotivnom statusu, ali i pokazala trbušnjake.

- Nemam nikoga, volela bih da nađem, ali svi su ili švaleri ili oženjeni... Krivi su muškarci, ne plačem zbog ljubavi, kad vidim da ne ide ja to prijatno doviđenja. Takav mi je horoskop, ja sam dupla škoripija. Ja da hoću mogla bih da imam njih milion, imam ljubav dece - kaže Slađa.

foto: Printscreen/Premijera

- Više je u kući, nema priliku da upoznaje nekoga. Nemamo muškarce. Ja snimam novu pesmu, nadam se da ću je izbaciti krajem leta. Mama mi je najveća podrška - dodaje ćerka Silvija.

- Pita me unuka što si opet nervozna, reko Tija nemoj da me pitaš to pitanje ja sam nervozna ceo život. Ja sam od ručka do spavanja u akciji, dan mi kratko traje. Najbitnije mi je da istreniram, da svoje telo održavam i u ovim godinama. Pedeset i četiri.... Mnogo sam razočarana. Meni su pisali imućni muškarci na visokim pozicijama, ali nikad me nisu zanimali. Mora energija da se poklopi - zaključila je Slađa, a potom pokazala svoje izvajane trbušnjake.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

