ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Jorgovanka navukla dečka na drogu Čupko deli Gubitnicu s kumom!

Zdravo, dragi moji, iza nas je nedelja prepuna nekih lepih dešavanja na javnoj sceni i znam da je svima vama prijalo da čitate o tome, ali, nažalost, stvarnost je nešto drugačija i brzo ćemo se vratiti u našu estradnu kolotečinu.

Za vikend sam se srela s dugogodišnjom prijateljicom koja je nekad bila deo velike scene, pa smo se zajedno prisetile tog vremena i svašta sam od nje čula. Ona je nekad bila dobra s Jorgovankom i družile su se u vreme njene slave, pa može da svedoči o svemu tome. Ispričala mi je jednu zanimljivu priču, tiče se njenog bivšeg momka s kojim je bila dugo u vezi. Ako sam dobro razumela, oni su se stvarno voleli i planirali su zajedničku budućnost, ali je raskalašni život Jorgovanke sve to pokvario. U jeku popularnosti ona je počela da konzumira nedozvoljene supstance, a s njom zajedno i njen dragi, koji se brzo navukao na belo i prešao na teže opijate. Ona se posle kraćeg vremena dozvala pameti, ostavila taj porok, ali njen izabranik nije. Počeo je da tone sve dublje, nakon nekoliko godina ostao je bez ičega i završio na ulici. Navodno, Jorgovanka je pokušavala da mu pomogne, ali uzalud. I dan-danas ona pati za njim i kaje se što je bila saučesnik u njegovom propadanju, ali ne može da vrati vreme i popravi stvari, naravno.

Čula sam još jednu zanimljivu priču koju moram da podelim s vama. Znate već da se priča o tome da su Čupko i Gubitnica u šemi, što je možda i tačno, ništa me ne bi čudilo, ali nije to ono što sam htela da vam kažem. S obzirom na to da je njihova veza otvorena i da mogu da rade šta hoće, Gubitnica tako povremeno spava i s drugim muškarcima koji joj se dopadnu. Sad ima avanturu sa Čupkovim kumom i on to zna, ne smeta mu, naravno. Čak on ide okolo i svima priča za to, ponosan je na svoja dostignuća. Što je najgore, i Gubitnica zna šta joj ovaj priča iza leđa, ali se ne buni. Što bi se reklo, našli su se, sličan se sličnom raduje.

Prva je zavrnula nekog opasnog baju za lovu, valjda je uzela pare za tezgu unapred, a kad je došla, prostor je bio poluprazan. Gazda je tražio da se cena spusti napola, ona nije htela pa se pokupila i otišla, a avans nije vratila. On je sad juri i preti joj. Predviđam svašta ukoliko se ovo ne reši mirnim putem. Toliko od mene, čitamo se i sledeće nedelje.

