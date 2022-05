ISPLIVALE TAJNE ZVEZDA GRANDA! Popović otkrio koliko plaća VIKI, a onda Ceca pomenula FINALE!

Snimanja novih emisija "Zvezda Granda" su u toku, a kako se bliži finale tenzija među članovima žirija raste.

Njihovi sukobi i svađe iz subote u subotu izazivaju veliku pažnju javnosti, a u poslednjem vlogu Marije Šerifović imali smo prilike da saznamo zanimljive detalje.

Naime, jedno od snimanja palo je na dan Marijine slave, kada je i počastila svoje kolege, ali Viki je kasnila na ovu gozbu, zbog čega je bocnuo Saša Popović kako ne poštuje Maru.

- Morala sam da prodam prvo dva stana, pa da dođem da jedem. Posao, biznis - odgovorila mu je Viki, a kada je Šerifovićeva upitala koliko plaća Viki za stanove, preko njegovog odgovora čuo se bip.

Ceca je stala na stranu kumice i opomenula direktora kako on prvi ne poštuje pošto je prethodno opsovao, a on je odbrusio kako je on taj koji presuđuje u baražu.

- Jeste, jeste, a kad treba da nagaziš žiri kad nisu u pravu ti se samo smeškaš i trljaš ruke jer imaš emisiju, jer ću ja da pobesnim - nije mu ostala dužna Ceca.

Ceca svojim kandidatima previđa visok plasman.

- Ovde je trusno tle, poubijaćemo se do finala, ali ako pričao o kvalitetu najmanje troje vidim u finalu - rekla je Ražnatovićka.

