PEVAČ NE MOŽE DA BUDE STAR NI KAD ODE U PENZIJU: Vera Matović otvoreno o svojoj karijeri, koleginicama i IZGLEDU!

Pevačica Vera Matović došla je na obeležavanje 50 godina karijere koleginice Nade Obrić.

Vera je svojoj prijateljici ponela orhideje, a zatim je sa novinarima porazgovarala o svojoj karijeri, kao i o aktuelnim dešavanjima.

Da li u nekoj mlađoj koleginici prepoznajete sebe?

- Nisam primetila, iskreno. Ja možda imam specifičnu boju glasa, pa narod to voli. Ali nisam videla da me je neka imitirala. Zato i ne pevaju moje pesme. Ali narod to voli - rekla je ona.

Vera Matović jedna je od najzgodnijih pripadnica svoje generacije, a ona ističe da su godine samo broj.

- To moraš njih da pitaš. Zašto da ne, ako ti nešto lepo stoji, nema godina, nema loših pesama. Ne može pevač da bude star. On nikad ne može da ostari. I kad ode u penziju, on je neko koga treba ceniti i poštovati - rekla je ona.

