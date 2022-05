POZNATI SE OPRAŠTAJU OD IGORA STAROVIĆA: Nije mi dao ni kafu da platim! Bilo ga je teško ne voleti, kulturan i nikad nametljiv

Pevač Igor Starović je preminuo danas u 59. godini. Muzičaru je pukla aorta, a borba za njegov život trajala je pet dana. U jednom trenutku Igor se osetio bolje, ali je kasnije ipak preminuo.

Povodom ove tužne vesti se oglasio Čeda Čvorak koji je bio njegov prijatelj, a čije prijateljstvo datira još od devedesetih godina kad su zajedno harali estradnim nebom.

- Kakva tužna vest! Nismo se videli dugo, bilo smo u odličnim odnosima, jedan čestit normalan momak. znate ono kad kažu momak na mestu, e to je on. Imao je velike hitove, ne znam da li danas postoji ekvivalent hita "Zorane, Zorane". Obeležili su jedno vreme, u Centru Sava kad su imali koncert kad su bili u špicu to je bila pomama. Nikad nije bio nametljiv, kulturan, obrazovan čovek i žene su ga volele. Visok, markantan bilo ga je teško ne voleti - rekao je Čeda za "Republiku".

foto: Kurir Televizija

- Nas dvoje smo iz istog vremena, bio je divan čovek i kolega. Pre oko godinu dana smo zajedno bili na snimanju jedne emisije, nije mi pomenuo da ima zdravstvene probleme. Moraću da pozovem njegovu porodicu i da izjavim saučešće. Neizmerno mi je žao, u šoku sam - rekla je Jelena Lalović, Igorova koleginica za "Alo".

foto: Damir Dervišagić

- Tresem se. Nemam reči, nemam snage da pričam, moj kum, zemljak, pevačina. Bili smo u Sarajevu poslovno. Nije mi dao da se uhvatim za novčanik, ni kafu da platim: 'Kumo, pored mene živog nećeš plaćati ništa' - ispričala je Zorana za "Srbiju danas".

foto: Printscreen/Magazin IN

Edin Škorić koji je jednom prilikom spasao život Igoru oprostio se od njega preko Fejsbuka.

"Malo ko mi postao toliko drag za tako kratki vremenski period. Malo ko ima takvu dušu kao on. Malo ko ima takvo znanje o skoro svemu. Nesebično delio ono što je znao. Beskrajno zanimljiv, beskrajno divan. IGOR STAROVIĆ namerno velikim slovima", napisao je on.

foto: Damir Dervišagić

"Pola dana sam plakala, uopšte mi nije dobro. Ne mogu da shvatim da je preminuo tako mlad i predobar čovek. Legenda! Baš smo bili bliski, radili turneje i nastupe. Pre dvadesetak godina je u Prokuplju propao kroz binu. Tada smo imali zajednički nastup i tu sam ga obilazila u bolnici. Tada se zabavljao sa Brankom Katić... Mnogo dobar lik i neiskvaren. Ne mogu da verujem da takva sudbina zadesi dobre ljude. On je krio od čega je bolovao, nikog od nas sa kojima je bio u kontaktu nije obavestio o bolesti. To je Igor, on je sve nosio na nogama, sve je nosio muški i baš mi je teško. On je obeležio početak moje karijere i najlepši deo moje mladosti. Bio je veliki drug i veliki čovek. Mnogo mi je teško. Samo me zanima kad će ove smrti da prestanu, sve dobri i mladi ljudi odlaze, strašno - rekla je Maja Nikolić za "Pink.rs".

foto: Kurir

Kurir.rs

