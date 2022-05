VODITELJKA UZIMA PARE ZA S*KS! Prostitutka iznela sve u javnost: Slala me sa Sanjom Stanković u Albaniju kod klijenta za 1.000 €!

Afera o prostituciji ne jenjava. Otkako je Kurir pokrenuo aferu, iz dana u dan se pojavljuju novi detalji.

Ovoga puta, naša redakcija došla je u posed zvaničnog dokumenta saslušanja privedene prostitutke Maje Vukčević, koja je nadležnim organima otkrila za koga je radila.

Iskaz prenosimo u celosti:

- Dana 10. 1. 2022. godine imala sam klijenta u Krunskoj ulici. Tu živim kada sam u Beogradu, ali se prijavljujem da sam kod brata na Zvezdari. U Krunskoj ulici sam imala klijenta, jednog preko Jelene Jojić, bio je to... (ime i prezime poznato redakciji) i za tu uslugu sam dobila 1.000 evra. Jako sam bila bliska sa A. I., međutim, mnogo smo se posvađale zbog Ibrahima. On ima između 40, 45 godina. Kada je u Beogradu, on uvek odseda u hotelu. I sa I. Š. sam se isto posvađala zbog Ibrahima. Mogu reći da su najbolje drugarice A. I., Jelena Jojić i I. Š. Kada sam skoro bila u Zagrebu, A. I. pretila je mojoj drugarici, koja nema veze s prostitucijom - navela je Vukčevićeva.

Ona je u policiji potvrdila pisanje Kurira da se jedna voditeljka bavi najstarijim zanatom.

- Isto znam da se I. Š. odaje prostituciji i da podvodi devojke. Jednom prilikom je Sanju Stanković, A. I. i R. P. slala u Albaniju, Tiranu, tako da za nju mogu reći da podvodi devojke, čak mislim da je majka podvodi. Čak je i meni jednom našla klijenta, istog kod koga su išle devojke koje sam navela i to 29. 11. 2021. godine, u Tirani u Albaniji, neki Toni. Mislim da se zove... (ime i prezime poznato redakciji). On je bio klijent, od tog lika sam saznala da je i Sanja Stanković bila kod njega isto preko I. Za tu uslugu sam uzela 1.000 evra, a 300 dala I. Dok mi je A. I. priznala, I. Š. meni je nudila da seksualne usluge pružam i vlasniku restorana na Novom Beogradu, gde ona živi. I. sam njen deo novca davala tamo na Novom Beogradu, gde ona živi. Mogu reći da sam se ja prostituciji odavala samo za Jelenu Jojić, Ana Mariju Kikoš i tada za I. Š. - zaključila je ona.

