ĆERKA TONČIJA HULJIĆA ČEKA DETE SA PETROM GRAŠOM! Slavni pevač otrkio kakvo im je iznenađenje PRIPREMIO!

Muzička legenda Tonči Huljić provodi vreme u Beogradu, a ekipa Kurir televizije iskoristila je priliku da porazgovara sa njim.

- Radujem se što postajem deda, a i imam tremu istovremeno. Svi želimo da doživimo duboku starost, ali nam se ne sviđa činjenica da starimo. Kada se oženiš negde si na pola života, a gde si onda kada postaneš dede?!

- Sve vreme sam kukao deci da rađaju, a onda kada je došao taj trenutak, treba vreme da se adaptira - kaže Tonči.

foto: Kurir televizija

Za unuku, kako kaže, sprema novu kuću na Krku, a otkrio je i kako njegova ćerka podnosi trudnoću.

- Imaju dinamilan život i žive kao da neće za dva meseca dobiti dete - kaže Tonči i dodaje da veza Petra Graša i njegove ćerke Hane nije narušila odnos Danijele Martinović i njega.

- Zadesilo ih je, svi smo bili zatečeni. Bili smo veoma bliski i pre ovoga. Sve je isto ostalo sa svima, svako živi svoj živo - kaže Tonči.

On je dodao da sprema pesmu u kojoj će on glumiti dedu i da će to biti prava parodija na račun njega i Petra Graša.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:02 Petar Grašo otkrio šta misli o Tončiju Huljiću: On je jedan brilijantan čovek!