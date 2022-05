NIJE JE BILO STID KAD JE NA TELEVIZIJI OBESILA GRUDI DO PUPKA... Isplivala PRAVA ISTINA o odnosu Lepe Lukić i Silvane Armenulić

Jedan od najvećih rivaliteta u domaćoj narodnoj muzici dešavao se početkom sedamdestih godina prošlog veka, kad su dve najpopularnije pevačice bile Lepa Lukić i Silvana Armenulić. Iako privatno dobre prijateljice, znale su osnove šoubiznisa i da se ploče bolje prodaju kad su odnosi "zakuvani".

Fenomen Lepe Lukić je već šesdesetih zapljusnuo domaću estradu. Pevačica je već napravila ime za sebe, a najveći hit "Od izvora dva putića" je već smatran klasikom. Štampa je redovno obaveštavala publiku šta ona oblači i šta joj je na umu. Kad je bila na tronu, stigla je mlađa konkurencija u vidu Silvane Armenulić, piše Blic.

foto: Ana Paunković

Njihovo rivalstvo mediji su potenicirali toliko, da je podsećano na ono koje su u Britaniji par godina pre toga proživljavali Bitlsi i Stonsi. Klubovi fanova jedne i druge pevačice nicali su širom zemlje kao pečurke posle kiše, izdavali su saopštenja i sakupljali peticije sa dve, pet ili deset hiljada potpisa.

Kad je sedamdesetih održano takmičenje za „Zlatni mikrofon", na kome je pobedila Lepa, Silvana je poželela da se fotografiše sa Lukić, ali je ova to odbila i već sutradan spremila izjavu za štampu:

- Zašto da joj pružim mogućnost da se reklamira? Njoj je već postalo toliko jasno da pored mene ništa ne može da uradi, da me sada noću i sanja, i to uvek kao vešticu! Ja sam, međutim, dovoljno humana da sam spremna da se uskoro i povučem, kako bih omogućila Silvani da okusi bar delić uspeha kojim sam ja okružena već godinama. Na takvu moju dobrotu Silvana odgovara uvredama. Kaže da bi je bilo stid od ćerke da nosi šorts, a nije je bilo stid kad je na televiziji obesila grudi do pupka, i tako se prikazala narodu? Kaže da je ona za šorts matora. Pa i jeste, bogami! Meni, brate, u ovim pantalonicama nema ničeg nepristojnog. To, međutim, ne bih mogla da kažem i za mini suknju: kad sedneš u mini suknji, vidi se baš svašta, dok u pantalonicama možeš da sediš kako hoćeš, i da ti se ne vidi - ništa! Prema tome, neka Silvana mirno spava. Ovde prestaju svi moji dalji razgovori s njom - izjavila je Lepa tom prilikom, a sve je preneto u knjizu "Bolja prošlost".

foto: Večernje Novosti, Printscreen

Naravno, sve je ovo bio deo već unapred osmišljene strategije po kojoj se pravio sukob. Istina je da i Lepa i Silvana su izjavljivale da su njih dve prijateljice, i da su sukobi elementi muzičkog biznisa, ali takve intervjue, narod je manje voleo.

Mnogo je zabavnije ljudima bilo da pročitaju šta Silvana kaže o Lepoj, a šta Lepa o Silvani. Tako da zbog velike popularnosti, postale su i nešto, što bi se danas zvalo kolumnistkinje. Lepa Lukić je imala stalnu rubriku u “TV Novostima" gde je odgovarala svojim obožavaocima, a Silvana je to isto radila „TV Reviji". Pa tako kad "Novosti" objave da je Lepa primila 5000 pisama, u "TV reviji" bi izašlo da Silvana nije mogla da stigne da odgovori na svih 7000 pristiglih pitanja.

Bitka je naravno promenila medij, pa se prenela i na TV i film. Silvana je zapevala u seriji "Ljubav na seoski način" uz Čkalju, a Noćas mi srce pati je postao veliki hit. Lepa je odgovorila filmom, ostvarenjem "I Bog stvori kafansku pevačicu" Jovana Živanovića, koji ovih dana slavi 50 godina od premijere. Film je dobio kultni status a u mnogim stručnim kjnigama se pominje kao poslednji film "Crnog talasa".

foto: Damir Dervišagić

Ovaj iscenirani sukob je prekinut nažalost odjednom i grubo, kao i život Silvane Armenulić. Vest koja je odjeknula 10. oktobra 1976. šokirala je celu Jugoslaviju. Zilha Bajraktarević, kako je bilo pravo ime Silvane po kom je malo ko zna, poginula je na autoputu Beograd - NIš kod mesta Kolari vraćajući se iz Aleksandrovca gde je imala koncert. Sa njom su tada nastradali i njena sestra Mirjana Bajraktarević i violinista Rade Jašarević. Neke okolnosti nikada nisu razjašnjene, kao i ta zašto su u tom trenutku bili tek na pola puta do Beograda kada je u to vreme trebalo da budu već kod kuće. Ostala je misterija i ko je vozio automobil.

- Trebalo je da budem na istom koncertu gde je Silvana pevala. Ali, ja sam se baš tada uspavala. A onda mi je, u dva sata noću, neko zakucao na vrata. Ja mislila pljačkaši, kad ono novinari. Rekli su mi zašto su došli. Hteli su da znaju šta se dešavalo, da li se pilo. Nisam znala o čemu se radi. Onda su mi kazali da je Silvana poginula. Stravična tragedija. Od tada nisam sela za volan - jednom prilikom je otkrila Lepa.

Lepa je nastavila sa daljim pevanjem i građenjem karijere. Iako je ostala među najhvaljenijim pevačicama sa ovih prostora, ipak od osamdesetih dolaze neke druge zvezde koje su zajahale estradno nebo.

foto: Kurir Arhiva

Kurir.rs/Blic

