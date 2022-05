ISTO BOLI KAO PRVO JUTRO, POSTAJEM SVESNA ČINJENICE DA MAME VIŠE NEMA: Ljubica za KURIR nakon šestomesečnog pomena Merimi Njegomir

Danas je na Novom groblju obelžen šestomesečni pomen Merimi Njegomir. U Aleji zasluženih građana, gde je pevačica sahranjena okupili su se njeni prijatelji, kolege sa estrade, ali i njene ćerke. Ljubica Njegomir, koja je tokom ceremonije neprestano plakla, u kratkoj izjavi za Kurir priznala je da joj je sve teže kako dani prolaze.

- Nama svima deluje da je sada još gore nego što je bilo kad smo tek saznali da se to desilo, da je mama preminula. Sada postajemo svesni da se to desilo, do sada smo bili u šoku i nekako negirali celu tu situaciju. Postajemo svesni činjenice da ona fizički više nije sa nama, to mi jako teško pada. Ne mogu da verujem da je prošlo pola godine, isto boli kao to prvo jutro, kao da sam u nekom magnovenju - kazala je ona, a onda dodala:

- Moja ćerkica, Merimina unuka Sonja je želela da dođe na pomen, inače je dovodim na groblje. Verujem da nas mama gleda i vidi sve... Ona je bila tako jaka i u svim porama našeg života i beskrajno nam nedostaje - rekla je Ljubica za Kurir.

