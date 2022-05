GRUPA JE NEKAD HARALA SCENOM: Svi su njihove hitove slušali devedesetih, znate ih i DANAS, a evo zbog čega se raspao BEAT STREET!

Husein Alijević, Husa iz grupe "Beat street", otkrio je zašto se jedna od najpopularnijih grupa devedesetih raspala, iako su bili na vrhuncu slave i imali brojne hitove koji se i danas slušaju.

On je otkrio i ko je napravio njihovu grupu.

- Više ljudi i više energija, a vremenom svako vuče na svoju stranu... Ljuba i ja smo napravili grupu "Beat street" i ja sam tu bio autor, pravio sam muziku budućnosti, on se uklapao u to, a već kasnije je on pisao neke tekstove koji možda nisu bili moj personaliti, a ja sam to opet pevao, dao bih primer: "Vrtela si me oko prsta, ubiću te ovoga mi krsta", to nije bio moj personaliti, a on je tako nešto pisao - rekao je Husa u emsiji "Grand magazin" i dodao:

- Svako je imao nešto svoje i bila su jako teška vremena, tri puta smo kretali u organizaciju solističkog koncerta u Beogradu, pa budu demonstracije. Svako je otišao na svoju stranu i svako se bavi onim što mu je važno.

Podsetimo, "Beat Street" je grupa nastala 1992god. Početkom 90-tih pojavila se kao rep grupa, a njihovi najpopularniji hitovi su: "Opsesija", "Gde si ti", "Jugoslavijo", "Izdala si ljubav" i mnogi drugi.

