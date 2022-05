EVO KAKO SE PEVAČI PROBIJAJU NA SCENI! Vesna Đogani otkrila tajnu estrade: OVO ĆE VAS OSTAVITI BEZ TEKSTA

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li ljudima koji se nađu centru skandala, pomogne ili odmogne to u karijeri.

Pevačica Vesna Đogani je otkrila da skandali, bar pevačima, u neku ruku dižu popularnost i postaju zanimljiviji menadžerima lokala.

1 / 3 Foto: Kurir televizija

- Zavisi kako odreaguješ na taj događaj. Ako je istinit, onda to bude stresno za sve članove koji učestvuju u tom događaju, ali i za članove šire porodice. U suštini ja sam recimo jako rano naučila da ne obraćam mnogo pažnje na to. Što se tiče posla, jako je čudno ali postanemo zanimiljiviji menadžerima lokala. U realnom životu bi rekao Bože svašta, ali negde je to povezano da ljudi još više žele da zovu baš te ljude. To je taj neki "x" momenat u našem poslu - rekla je pevačica u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Pevač Bane Mojićević smatra da su ljudima skandali interesantni u toj meri, da što je veći i zabranjeniji skandal to ih više podstiče.

- Ljudima je interesantno sve što je senzacija i opšte prihvatljivo. Najveći odjek kod ljudi napravi nešto što je zabranjeno ili je tabu - rekao je pevač.

Kurir.rs

