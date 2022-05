HAOS NA ROMSKOM VESELJU U PARIZU: Šerif Konjević i Nadica Ademov NAPADNUTI NA SVADBI! Za dlaku izbegli BATINE!

Nadica Ademov i Šerif Konjević jedva su izvukli živu glavu u Parizu, gde su nedavno pevali na jednoj romskoj svadbi.

Kako Kurir saznaje, njih dvoje su, pored ostalih kolega, bili radni pevači na veselju i ništa nije ukazivalo da će doći do incidenta. Oboje su na vreme došli i bili su odlično raspoloženi. Međutim, u jednom trenutku je iz nepoznatog razloga počela tenzija.

- Nadica je iznenada počela da se ponaša arogantno, video sam da je naprasno promenila raspoloženje, nešto se tu desilo, a Šerif je odmah po završetku pevanja napustio slavlje. Zasmetalo mu je što je gost bio nepristojan. On to ne voli i nastao je haos. I kod Nadice i kod njega mora da se zna red. Bilo je jako neprijatno i jedva su ih sproveli do izlaza da ne dođe do incidenta jer su gosti bili besni na njih. Da nije bilo obezbeđenja, moglo je svašta da se desi, ne verujem da bi izbegli batine - priča naš sagovornik.

Nadica tvrdi da incidenta nije bilo.

- Ništa se nije desilo. Incidenta nije bilo. To veselje je proteklo u savršenom redu. Domaćini su bili sjajni, kao i ekipa koja je pevala. Ne znam kome ide u prilog da plasira takve priče, ali moram da kažem da je to apsolutna izmišljotina. Ja sam i narednih dana nastavila da radim i svi su mogli da me vide - poručila je pevačica.

Sa druge strane, Šerif potvrđuje saznanja Kurira i kaže da je njegova koleginica napadnuta.

- Nadica je doživela neprijatnost. Nju je neko od gostiju gurnuo. Znate kako, kad su trezni, ja pevam koliko god hoće, a kad se uđe u čašu, ja odoh. Oni znaju da ja ne dozvoljavam da mi pljuju i lepe novčanice na čelo. Kod mene mangupluk ne prolazi. Žalosno je što se tako dešava. Sa tog veselja sam otišao, nisam hteo da budem deo tog pijanstva. Nisam imao kontakata ni sa kim od gostiju. Moje kolege imaju više kontakta sa gostima, ali to ne obelodane, ali ja to sebi ne dozvoljavam. Imam dobru komunikaciju s Romima, ja te ljude jako cenim i poštujem, ali ipak, ja sam Šerif Konjević i određeno poštovanje mora da postoji - poručuje Konjević koji je jedan od najtraženijih pevača na Romskim veseljima.

Da pevači doživljavaju brojne neprijatnosti na privatnim veseljima, i te kako je poznato. Dara Bubamara je jednom prilikom prekinula slavlje i izvređala kuma jer joj je gurao novca u bujno poprsje.

- M'rš odavde, stoko jedna, nauči da se ponašaš, bre! Kakav je to način, bre?! Kako se to ponašaš?! Pi*ka ti materina - vikala je tada pevačica. Svakako najneprijatniji događaj odigrao se pre više od deset godina u Parizu, kad je Šaban Šaulić, zajedno s Džejom, Snežanom Đurišić, Sanjom Maletić i Gocom Božinovskom, pevao na jednoj gastarbajterskoj svadbi.

- Upalo je nekoliko njih i odmah su iz "heklera" počeli da pucaju, ispaljeno je nekoliko metaka u sali. Zavladao je tajac. Bili smo potpuno šokirani. Jedan od napasnika bio je posebno brutalan prema ljudima koji su se zatekli u restoranu. Rekao je: "Svi dole. Vadite pare, satove i telefone!" Njih četvoro je kontrolisalo goste, dok je obezbeđenje stajalo ispred restorana kako bi što lakše i brže pobegli - prepričavao je svojevremeno pokojni Šaban.

