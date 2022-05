TEA TAIROVIĆ ODUVALA ESTRADU! Tokom leta će imati 52 NASTUPA, a evo koliko će para zaraditi, njoj se PORNO SNIMAK ISPLATIO!

Tea Tairović nakon objavljenog hit singla "Hajde" ušla je na velika vrata domaće estradne scene, a posle par meseci Kurir je ekskluzivno objavio njen eksplicitni snimak o kojem pevačica nikada nije želela da priča. Ubrzo nakon njega postala je jedna od najtraženijih pevačica iz Srbije. Ovog leta Tea će imati 52 nastupa, koliko je za sada zakazano, od kojih će zaraditi vrtoglavu crifru.

foto: Printscreen/Instagram

Tea je vredno radila na sebi i svojoj karijeri, a vidi se da nije štedela novac ni kada je njen novi album "Balkania" u pitanju. Poznato je da ona napuni svaki klub u kojem se pojavi i da je na njenim nastupima dobar provod zagarantovan, zbog toga i ne čudi što već ima toliko zakazanih tezgi tokom leta.

foto: Printscreen/Tik Tok

Prema saznanjima Kurira Tairovićeva za jedan nastup uzme 5.000 evra, bez bakšiša, a kada se to pomnoži sa pedeset i dva nastupa dolazimo do cifre od 260.000 evra koliko će Tea zaraditi sve da i ne zakaže više ni jednu tezgu do septembra.

foto: Printscreen

Podsetimo, Tea Tairović je i prošlog leta imala veliku letnju turneju na kojoj je zaradila takođe veliku sumu od 126.000 evra, što je duplo manje od onoga što će pevačica uzeti ove sezone. Ona je tada pevala za 3.500 evra po nastupu kada je reč o klubovima.

foto: Printscreen

Poznato je da ona često peva i na privatnim veseljima gde pored honorara dobija i mnogo bakšiša. Na jednom od takvih slavlja za manje od tri minuta, gosti su joj dali sumu od 5.000 evra, što je svakako ogroman bakšiš.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

00:09 Tea Tairović uhvaćena sa novim dečkom!