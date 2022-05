PEVAČ OPERISAO ŽELUDAC, PA SMRŠAO 19 KG! Progovorio o svim detaljima: Plašio sam se, svi su se MOLILI ZA MENE

Pevač Emir Habibović pre samo dva meseca bio je na operaciji smanjenja želuca u Turskoj, a sada je otkrio zašto se odlučio na ovaj potez.

- Devet godina sam se mučio što se tiče glasa i glasnih žica jer organizam mi je takav da kako sam se gojio, tako su se i glasne žice gojile. Nekad je bilo ok, na nastupima nekad ne, ljudi su svašta govorili, ali nije me bilo sramota da izađem promukao, mada sam se mučio - priča pevač za Grand i dodaje da se na operaciju odlučio isključivo zbog zdravlja, a ne izgleda.

- Operaciju sam radio u Istabulu i iskreno plašio sam se, jer nije baš to tek tako odraditi takav zahvat, ali ono što sam hteo, to sam i ostvario. Ali dok sam bio u bolnici, na društvenim mrežama su se pojavile neke neistine, tipa molite se za Emira. I sad zamislite kako je bilo mojoj porodici kad je to čitala, a zna gde sam?! Sreća što sam imao telefon, pa sam odmah javio da je sve u redu, a ljudi koji mi vode naloge na Instagramu uspeli su da sklone te dezinformacije - kaže Habibović.

Operacija je bila uspešna, međutim priznaje da nije u potpunosti spreman da se vrati poslu.

- Hvala Bogu, sad je dobro. Dao sam sebi ne nadu, nego volju za novim životom i to se odrazilo i na moju boju glasa, vratila se stara koju sam nekad imao- ističe pevač dodajući da će svoju publiku obradovati novim muzičkim projektom već u septembru. Do tad po malo radi na tome, a po malo odmara, budući da mu je fizički napor trenutno zabranjen.

- Smršati 18, 19 kilograma za mesec dana je ipak veliki šok za organizam. Fali mi još mesec dana da budem u top formi - rekao je Emir.

