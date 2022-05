VELIKI INTERVJU MILIĆA VUKAŠINOVIĆA: Otkrio ko mu je PODRŠKA u teškim trenucima, da li je okačio mikrofon o klin i KAKO ŽIVI!

Roker Milić Vukašinović svojom pojavom i talentom oduvek je privlačio pažnju javnosti, te niko nije ostao imun na njega.

Iako su mnogi pomislili da se povukao sa muzičke scene, on tek sada, u osmoj deceniji života, dodaje gas i sprema nove projekte. O budućim planovima u karijeri, burnom životu i velikom porodičnom gubitku Milić je sada progovorio.

Dugo vas nema u javnosti, koji je razlog tome?

- Posle jednog dugog perioda, kada sam bio vrlo često u medijima, i to ne zbog muzike, već zbog učešća u rijalitijima, odlučio sam da svoje javno pojavljivanje usmerim na bavljenje muzikom. Međutim, tada se pojavila pandemija i sve je zamrlo, evo skoro dve godine. I u tim okolnostima uspeo sam da sa svojom grupom "Vatreni poljubac" snimim novi album, koji je skoro gotov i koji će biti objavljen sredinom maja, kad ćemo ga i promovisati kroz žive svirke i koncerte. Konačno ću u medijima biti zbog muzike.

Mnogi su pomislili da ste okačili mikrofon o klin?

- S obzirom na to da sam ja prvo svirač, pa onda pevač, kad nešto budem kačio o klin, prvo ću da okačim gitaru, pa onda mikrofon. Ipak, to se neće desiti jer moje biće je muzičarsko, i kad budem završio sa životom, to će se desiti na bini, pogotovo što sam ja doktor za rokenrol i do kraja treba da budem primer i uzor rokenrol života.

foto: Zorana Jevtić

Kako danas živi doktor za rokenrol?

- Doktor za rokenrol živi vrlo bogato i intenzivno, ne toliko spolja, već uglavnom iznutra, što i jeste osnovno obeležje kreativnog duha.

Možete li vi danas živeti od muzike ili morate da se dovijate sa drugim poslovima?

- Muzika koju sviram sa grupom je teški rok i to nije muzika od koje može da se živi danas, to je muzika koja se svira iz ljubavi prema tom muzičkom izrazu i koja i mene i članove grupe čini srećnima. Sa ovim novim albumom mnogo više ćemo da sviramo i da svojoj vernoj publici stavimo do znanja da se "Vatreni poljubac" nije ugasio, već da je još aktivna grupa i tek će da bude vrlo aktivna i vrlo prisutna na našoj muzičkoj sceni.

Nedavno ste proslavili 72. rođendan. Imate li još neostvarenih želja?

- Moja želja da se oprobam na svetskoj sceni nije se ostvarila zbog moje krivice i moje neobuzdane naravi. U Londonu su mi upravo to nudili početkom osamdesetih godina, ali sam tada sa narodnom muzikom kod nas postigao neverovatan uspeh kao autor, a i neverovatne pare zaradio. Umesto da gradim svetsku karijeru, odao sam sam se razvratu i bludu uz more alkohola, do daske i za sve pare, što ne znači da sam odustao od te svetske scene. Posle ovog albuma koji sad treba da se pojavi, snimiću još jedan koji će da bude na engleskom jeziku za svetsko tržište. Nebitno je koliko godina imam, uradiću to.

Da li je supruga Suzana vaš nenadani životni poklon?

- Kad sam posle 12 godina završio svoj prošli brak, odlučio sam da se više ne vežem i ne ulazim u ozbiljne ljubavne veze i to je trajalo sve dok se nije pojavila Suzana, koja je svojom neverovatnom ljubavnom energijom probudila u meni ljubav veću od života.

Koliko vam znači njena podrška u najtežim trenucima kroz koje ste nedavno prošli?

- Kada je ljubav između dva partnera prava, istinska i celovita, kao što je to između Suzane i mene, mnogo je lakše nositi se sa svim nedaćama života i nakon svega ostati fizički i psihički zdrav.

Govorili ste o gubitku ćerke. Kako se danas nosite sa tim što se desilo?

- I danas i pre i bilo kada, od onog trenutka kada ste suočeni sa gubitkom rođenog deteta, svu radost i lepotu života više nikad ne možete doživeti u onom obimu kako je to bilo pre tog gubitka.

foto: Dragan Kadić

Smatrate li da je sve ipak moglo biti drugačije?

- Moglo je biti drugačije da me je moja prva žena Vera, sa kojom sam dobio Maju, poslušala da ne pravimo decu jer sam znao da će naše dete biti na mene. Bio sam u to siguran, a moja priroda je neobuzdana i riskantna, sa korišćenjem svih poroka do ivice života i smrti. Ja sam ipak to sve prošao i ostao živ, ali moja ćerka nije.

Imate li neke savete za roditelje koji prolaze kroz istu situaciju kao i vi?

- Jedino što mogu da kažem svim roditeljima čije dete počinje da živi svoj život, u smislu izlaženja, druženja i pravljenja prvih ljubavnih veza, jeste da dobro obrate pažnju ko je njegovo ili njeno društvo i ko je dominantan u tom društvu, jer te dominantne svi nastoje da slede. Još važnije je sa kim je on ili ona u ljubavnoj vezi. Moju ćerku je navukao na heroin njen prvi dečko, lep i talentovan, za koga nikad ne biste rekli da je narkoman, a svaki narkoman ili narkomanka će da navuče na iglu svog partnera.

Generalno, uvek ste vedrog duha. Odakle crpite energiju za sve novo što vam život donosi?

- Vedar duh je odraz jake volje za životom. Jaka volja za životom je u stvari jak polni nagon, koji, da bi se ostvario, koristi duhovno preimućstvo kroz duhovitost i šarm, a oni su i najbolji pokazatelji inteligencije, bez koje bi se sve svelo na čistu fiziologiju.

Postoji li nešto što biste u svom životu promenili?

- Kada bih bilo šta u svom životu promenio, to više ne bih bio ja i sumnjam da biste sa takvim Milićem vi poželeli da radite intervju.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ/Informer/ljubavizdravlje

Bonus video:

00:20 MILIĆ VUKAŠINOVIĆ KAO MIK DŽEGER: Ma ja sam jači od njega (KURIR TV)