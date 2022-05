NISAM ZNAO DA IMAJU SE*S, ŠOKIRAO SAM SE: Era objasnio šta se događalo tokom akcije Viki i Osmakčića, HEJTERIMA poručio ovo!

Rijaliti učesnici Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić šokirali su javnost kada su imali seks uživo u Zadruzi, dok im dok je trajala žurka. Par nije mario što su im cimeri ušli u sobu, pa su nastavili akciju do kraja bez blama.

foto: Printskrin/Pink

Ovaj prizor zgrozio je gledaoce Zadruge, pa su mnogi komentarisali da je pređena granica ukusa i da su Viki i Marko dotakli dno. Naime, tokom proslave venčanja Dalile Dragojević i Filipa Cara, kao i Dejana Dragojevića i Aleksandre, svi su primetili da nema Viki i Marka, pa su ih potražili u sobi. Oni su tamo imali seks, ali ono što je šokiralo sve je to što nisu prestali s odnosom ni kada su ih zateli na delu.

Umetnici na delu

Druge su zgrozili i Era Ojdanić i Zorica Marković koji su im prišli. Pevačica je legla pored para, dok im je Ojdanić pevao i smejao se.

foto: Damir Dervišagić

- Ljudi, šta je ovo, sunce ti kalajsano. Sve sam u životu radio, ali da se neko kre*e i da mu peva Era Ojdanić... Kao da si moj sin, kralju - rekao je Era. Ojdanić nam je objasnio šta se tačno dogodilo.

foto: Printskrin/Pink

- Negde na polovini žurke zovu me Matora, Zorica i Ša i pokazuju prema vratima. Nisam imao pojma o čemu se radi, prišao sam i oni me gurnuše tamo. Ja bacim pogled levo, kad ono dvoje pod jorganom, samo rade. Vidim da je seks u toku, ali ne znam ko su. Čujem nju malo vrišti, ispod nje tetovirana ruka. Pevam i dalje, uhvatim da vidim kome pevam, kad ona se popela i sela na raketu i bije li bije - kaže Era i dodaje da je bio šokiran.

- Bio sam malo zatečen i prvi put u svojoj karijeri sam tako nešto doživeo posle 55 godina na estradi, da zabavljam dvoje mladih ljudi koji vode ljubav - kaže on za Kurir.

Ne obaziru se

Eri ne smetaju negativni komentari, posebno onih ljudi koji ga prozivaju što kritikuje unuka a on se ponaša još gore. Naime, Ojdanić je osudio unuka Nikolu Anđelića koji je nedavno uhapšen zbog podvođenja, a osuđen je na 14 meseci zatvora, tri godine uslovno i kaznom od 400 hiljada dinara. Kada je to čuo, Era je pobesneo.

- Neka me osuđuju, znaš koliko me boli uvo. To su ljubomorni ljudi koji bi voleli da su bili na mom mestu. Neka me uhvate za levo ja*e. O unuku ne pričam! Molim vas, poštujte to - rekao je Era.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Kurir.rs/J. S.

