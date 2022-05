KRSTILA SAM SE KADA SAM VIDELA DA IMAJU SE*S! Zorica se zgranula zbog Viki i Osmakčića, a evo zašto je LEGLA pored njih!

Rijaliti učesnici Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić šokirali su javnost kada su imali seks uživo u Zadruzi, dok je trajala žurka. Par nije mario što su im cimeri ušli u sobu, pa su nastavili akciju do kraja bez blama.

Ovaj prizor zgrozio je gledaoce Zadruge, pa su mnogi komentarisali da je pređena granica ukusa i da su Viki i Marko dotakli dno. Naime, tokom proslave venčanja Dalile Dragojević i Filipa Cara, kao i Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić, svi su primetili da nema Viki i Marka, pa su ih potražili u sobi. Oni su tamo imali seks, ali ono što je šokiralo sve je to što nisu prestali s odnosom ni kada su ih zatekli na delu.

Umetnici na delu

Druge su zgrozili i Era Ojdanić i Zorica Marković koji su im prišli. Pevačica je legla pored para, dok im je Ojdanić pevao i smejao se.

- Ljudi, šta je ovo, sunce ti kalajsano. Sve sam u životu radio, ali da se neko kre*e i da mu peva Era Ojdanić... Kao da si moj sin, kralju - rekao je Era.

Nakon što se oglasio pevač i za Kurir rekao da ga ne zanimaju osude, isto je rekla i Zorica, a onda je objasnila zbog čega je legla pored njih.

- Ne znam ko me je osudio, ali me zabole ku*ac. Ako je neko video, krstila sam se kada sam ih videla u krevetu. Ja sam tamo došla da radim, a oni se je*u. Zgranula sam se. Zato sam i legla pored njih da ih poprskam vodom, da im budem bliža. To je krajnje nepristojno, nisu nikoga ispoštovali, posebno pevače, pa sam reagovala. U sred belog dana to rade, dok mi pevamo, pravimo štimung, gledaju ih milioni ljudi, a oni se krkače.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Viktorijinom porodicom, ali nam se javilo jedno dete koje je reklo da kod kuće nema nikog starijeg, osim čiče, koji ne želi da priča.

