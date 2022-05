NADAM SE DA ANA BEKUTA I SNEŽANA ĐURIŠIĆ NISU GLEDALE MOJE SPOTOVE: Sara Jo o negativnim komentarima, a OVO je uopšte ne dotiče!

Pevačica Sara Jovanović poznatija kao Sara Jo važi za jednu od najatraktivnijih pevačica sa domaće javne scene. Ova harizmatična devojka, već neko vreme je u vezi sa koreografom Žigom Sotlarom, uspešnim plesačem iz Slovenije, a na pitanje da li je posesivna u vezi kao i svaka škorpija u horoskopu, Sara je kroz smeh odgovorila:

- Neka on odgovori. Čini mi se da sam uspela da pobedim sebe i radim na tome. Mislim da mi je ovaj posao u tome dosta pomogao, rekla je Sara za Blic.

S obzirom na to da je Žiga iz Slovenije, da li je u vašom slučaju daljina prednost ili mana?

- Nikad nisam daljinu doživljavala na toliko dramatičan način. Ako postoji čvrst, čist odnos, da možete da se organizujete, da ćete naći strpljenje. Ume da bude itekako teško, pogotovo kada su jake emocije, zaljubljenost. Ali nađe se i strpljenje za sve to. Trenutno i ne deluje kao veza na daljinu, pošto je Žiga više u Srbiji nego u Sloveniji.

Sa dečkom ste boravili u Kotoru. Kako ste proveli romantične dane?

- Birali smo zapravo neko mirno mesto gde ćemo imati tretman banje jer mi je to trebalo. Nismo planirali puno da akcijamo, već da uživamo, leškarimo, da nam tempo bude ravan nuli. Zaista se mnogo projekata spojilo u nekoliko meseci i nismo stali. Trebalo je oboma da se isključimo, tako da smo zbog toga odabrali Kotor.

Da li ste divlji po prirodi?

- Zavisi kako kad, ali ne toliko često. Čuvam za posebne prilike.

Pre nekoliko nedelja došlo je do javne polemike u takmičenju “Zvezde Granda”, kada su Ana Bekuta i Snežana Đurišić rekle da su šokirane odevnim kombinacijama takmičarki, koje su nosile scenske kostime? Da li vas sada dotiču negativni komentari?

- Nadam se da Ana Bekuta nije gledala moj novi spot ili Snežana Đurišić. (smeh) To me najmanje dotiče iskreno, jer znam kakav sam imidž gradila, kakvu priču podrazumeva moja muzička karijera, da i sama znam da postavim određene granice i da vrlo lako može da se čita koja je poenta nečega izazovnijeg, provokativnijeg u mom spotu i nastupu. To je uvek bilo pristupno pa čak i u “Prvom Glasu Srbije“. Ali i u zavisnosti koliko godina sam imala i kakva je prilika bila. Ne možeš da se pojaviš na sceni, da odmah budeš svoj, smeo, neustrašiv. Za neke stvari treba vremena, pa takvi komentari najmanje dotiču. Nažalost, mislim da je to pojava koja traje već predugo i koja se uglavnom vezuje za ženske izvođače i to uglavnom one koje se bave pop muzikom. Nekako se oduvek smanjuje njihov trud, rad i talenat zbog toga što se oblače na drugi način, pružaju šou, čak i ples. Nekako, izazove takve reakcije, odmah te ponižavaju, stavljaju u taj koš tj. folder, koji je više negativan neko pozitivan. Ne znam o čemu je reč, nisam videla tu situaciju u “Zvezdama Granda”, kako su devojke izgledale. Uvek kada se čovek zanese, može da se desi greška. Senzibiliteti su drugačiji. Svako ima svoje granice. Mislim da je najviše do toga kako će ko da iznese, kakav imidž stoji iza toga.

Navikli ste se na negativne komentare?

- Zavisi kakav je komentar i kakav je dan. Ne volim da budem deo one ekipe koja kaže - navikao sam se ignorišem to. Koliko god da si godina na muzičkoj sceni ne možeš da ostaneš ravnodušan. Opet zavisi kakav je komentar. Ali te ponekad na ljudskom nivou malo prodrma. Da li je moguće da neko nešto tumači na toliko loš način, da li je moguće da toliko neko želi nešto loše nekom, u tom smislu. Ali za nešto što mogu da imam realnu sliku i da budem objektivna onda me i ne dotiču toliko puno.

