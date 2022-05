ZORICA GODINAMA IMA PINK KOSU, A MALO KO ZNA DA JE BILA I LJUBIČASTA! Ispričala šta joj se dogodilo, onda je ZAPRETILA frizerki

Zorica Brunclik godinama ima ciklama boju kose, a sada je otkrila i da ju je to jednom skupo koštalo jer je dobila ozbiljne rane po glavi

Bruncikova je otkrila kako je došlo do toga da postane prepoznatljiva po pink boji kose, kao i da je najpre bila ljubičasta:

- Dva vikenda sam imala nastupe u Švedskoj, a između sam bila slobodna, i ostala tamo kod prijatelja, nisam se vraćala za Beograd. Ćerka mog prijatelja je imala maturski rad za frizera. Njoj su roditelji napravili salon i ona je kao temu odabrala najluđe boje za najluđe glave, jedna je bila moja - prisetila se Zorica Brunclik.

- Rekla sam joj da ima četiri dana da me vrati u pravu boju. To je bilo užasno, trebalo je iz tamno braon izvući sve to. Meni je glava bila u krastama od blanša. Prvo sam bila ljubičasta. Ja sam neko ko voli ljubičastu boju. Onda je muž hteo da me ostavi na aerodromu kada me je video. Izgledala sam kao žar ptica. Glava je vrištala, jedna nijansa, pa druga, danas bi to bila šik frizura, ali tada nije bilo - nastavila je jednom prilikom.

- Onda mi je rekao kako je to grozno. Zamolila sam ga samo da prođe nekoliko dana, da mi se smiri glava od blanša, da se ofarbam ponovo. Morala sam jedne nedelje da nastupim na jednoj manifestaciji na Kalemegdanu. Kako sam se pojavila, on je dobio sedam poziva da se slikam za naslovnu stranu. I posle toga je jurio da nabavi tu boju - objasnila je Zorica, koju danas po ovoj boji svi prepoznaju.

- Tada je bilo teže da dođete do nečega iz inostranstva, pa je on pametan i naručio za dve godine 300 boja, teglica i, došlo je pogrešno pink...i ja sam tako postala pink! Iskreno rečeno, tada sam shvatila da sam unikat - rekla je Zorica i dodala:

