NIKAD NEMOJ DA PLJUJEŠ U IZVOR GDE SI NEKAD PIO VODU! Vidić isprozivao Đorđa da je PRVE VELIKE PARE zaradio u ZG, on mu odgovorio

Modni kreator Saša Vidić poznat je po britkom jeziku, te neretko komentariše javne ličnosti i ne štedi reči kada su oni u pitanju. On sa mnogima ne razgovara zbog surovih komentara, ali ga to ne sprečava da se uvek vodi rečecinom "Što na um, to na drum".

Tako je sada u intervjuu za Kurir potkačio mnoge poznate, a među njima se našao muzičar i član žirija "Zvezde Granda", Đorđe David Nikolić.

Naime, Vidić je ispozivao rokera da mu je prvi dobro zarađen novac upravo u "Grandu", i da će po završetku šou programa ponovo biti onaj stari.

- Okej su mi Marija Šerifović, Bosanac, Bekuta i moj drug Mili. Snežana je gospođa. Ostali su užas. Đorđe David je prvi put zaradio u životu neke lepe parice, ali to neće trajati doveka. Kad se šou završi, on će opet postati Đorđe koji ima album, pa nema album - rekao je Saša između ostalog.

Tim povodom Đorđe se oglasio za Kurir i odgovorio na Vidićev komentar.

- Sašu Vidića znam preko 30 godina i vrlo dobro poznajem i ja njegov život, i on moj. On zna moje padove i uspone i ja njegove. Sebi neću dozvoliti da njega komentarišem u bilo kom smislu, ali jako dobro zna da su moje prve ozbiljne pare zarađene kroz pozorište i film, još kao student glume. Istu tu lovu iz "Zvezda Granda" zarađivao sam i dok sam bio devedesetih u "Generaciji 5", radio televizijske serije i filomove, počev od "Vuka Karadžića", preko "Groznice ljubavi" i tako dalje. Zbog čega je ubacio tu varijantu da mene komentariše na tu foru, ne znam jer sa njim nikad konflikt nisam imao. Jako dobro se poznajemo. Na tu temu neću ništa da komentarišem. Samo hoću da kažem da nema potrebe da na takav način generalno razgovara, pogotovo kada su one varijante "Ljubi bližnjeg svoga" i "Nikad nemoj da pljuješ u izvor iz koga si nekad pio vodu". Prema tome, to je to. Meni je drago da se on vratio na scenu kada je moda u pitanju. Čujem od ljudi da mu to sad dobro ide, ponovo se podigao, dugo ga nije bilo na sceni i naravno da mu želim svako dobro - poručio je pevač.

