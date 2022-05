ZAPALA MU ZA OKO! Lazić posle Barbare juri influenserku, zajedno se provodili u Šapcu

Darko Lazić, po svemu sudeći, ne može bez žena, a ni one bez njega. Pevačev ljubavni život prilično je buran i reklo bi se uzbudljiv.

Lazić je do sada bio u braku sa pevačicom i studentkinjom Marinom Gagić, pa je živeo s još jednom koleginicom Barbarom Bobak, povezivali su ga sa mnogim starletama, pa je sad na red došla i influenserka.

foto: Printscreen/Instagram

Kako Kurir saznaje, folker je bacio oko na Milicu Đukanović o kojoj se nedavno pisalo i to jer je drastično smršala nakon što ju je verenik ostavio. Ona je imala čak 135 kilograma, a sada je došla do 65 kilograma. Darko i Milica su se, kako kaže naš izvor, upoznali u Šapcu u jednom lokalu kod zajedničkih prijatelja i ona mu je već pri prvom susretu zapala za oko.

-Videlo se da su varnice sevnule između njih dvoje. Lazić je non-stop gledao i prijalo joj je njeno društvo. Razgovarali su i delovalo je da tu ima nešto više od poznanstva. Najbolje oni da kažu - poručuje naš izvor koji je bio na licu mesta. Tim povodom pozvali smo Lazića, ali njegov telefon nije bio dostupan. Sa druge strane, Đukanovićeva se javila, ali negira da među njima ima prisnog odnosa.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam u Šabac došla kod moje prijateljice i izašla sa društvom. To veče sam njega i upoznala. Čak nisam ni komunicirala sa njim. Sad prvi put čujem, iskreno. Pružio mi je ruku predstavio se i to je sve. Nisam ni dve reči progovorila sa njim. Ja sam njega zapratila na Instagramu, ali on mene nije. Mada mislim da ja njega pratim odavno. Poštujem ga i cenim, nikad u životu ne bih rekla nešto što nije - objasnila je ona.

Otkako je raskinuo sa Barbarom Bobak, pevač se trudi na sve načine da ljubavni život sačuva od očiju javnosti. Kao iz filma "Sekula i njegove žene"- dečko iz Brestača nije imao sreće u ljubavi: dame bi se "zadržale tek da rode dete, a onda gotovo beže iz života u koji su zalutale".

foto: Instagram

Đukanovićeva takođe nije imala mnogo sreće u ljubavi. Nju je verenik ostavio mesec dana pred svadbu, kada joj je rekao da je više ne voli. Jedan od razloga, kako joj je rekao, bio je taj što se ugojila. Milica je u tom trenutku čvrsto rešila da se promeni. Okidač je bio ljubavni poraz, a motiv da bude zdrava i srećna. I Lazić je imao problem sa kilažom, pa je operisao želudac kako bi izgledao fit. Nema sumnje da imaju dosta zajedničkih tema, a skidanje kilograma je jedna od njih.

foto: Printscreen/Amidži šou

