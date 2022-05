TO ME ISPUNJAVA I ČINI SREĆNOM: Ljupka Stević otkrila šta radi svako JUTRO, pa priznala da li ima DEČKA!

Pevačica Ljupka Stević u poslednje dve godine odgovarala je isključivo na pitanja vezana za penzionisanog generala Dragišu Simića s kojim je bila u vezi, a sada je odlučila da s tom tradicijom prekine.

Kako je Ljupka otkrila čak ni posle svog iskustva sa generalom Simićem čije je automobile uništila nakon saznanja da ju je varao, nema savet za devojke o tome kako da odaberu pravog partnera.

- Ne postoji neki poseban savet, koji bih ja mogla iz svoje situacije da podelim sa devojkama, svakako bi trebalo da idu srcem, ali da tu nekih 30 posto glava odradi svoje, ono što nikako ne smeju da dozvole jeste da se muškarac poigrava sa njima - kazala je Ljupka koja je dodala da su se i sa njom poigravali u ljubavi.

foto: ATA Images

- Bilo je, kako ne, jako sam patila u nekom uzrastu kraj osnovne, srednje škole... Bilo je tu poigravanja, bilo je dosta suza i na kraju se samo odljubim - iskrena je Stevićeva koja tvrdi da se češće zaljubljivala dok je bila mlađa:

- Zaljubljenost je nešto što te trenutno drži, nakon nekog vremena to te prođe pa preraste u neku ljubav gde mi mislimo da volimo, a kasnije i volimo, ta zaljubljnost jako brzo prođe, najlepši je osećaj biti zaljubljen i kada su ti leptiriću u stomaku to je najlepši osećaj definitivno. Meni se to dešavalo u tim nekim mlađim danima.

Pevačica koja sada tvrdi da više nije u kontaktu sa čovekom skojim je godinama bila u vezi, s Dragišom Simićem:

- Ne, ne čujem se s njim - kaže ona i otkrva da li bi želela da ga čuje:

- Stvarno bih želela da se na tu temu stavi tačka, da ga više ne spominjem u svojim intervijuma. Neka vodi svoj život mimo mene i moje karijere. Dosta je vremena prošlo i mislim da je vreme da se okrenemo nekim drugim interesovanima kada sam ja upitanju, moja karijera i moj život generalno - ističe Ljupka koja kaže da je emotivno ispunjena:

- Jesam, ali bez partnera, i smatram da osoba mora biti srećna pre svega sama sa sobom ili kasnije kada se neko pojavi da bi ta sreća bila veća - priželjkuje ona i otkriva da li je srećna:

foto: Printscreen/Magazin In

- Čovek mora da radi stvari koje ga ispunjavaju, pa čak i ako na dnevnom nivuo imao nekih sitnih trzavica na kraju dana treba da legne zadovoljani sobom. Da se trudimo da budemo vredni, jer samo kada smo produktivni jedino tada možemo biti zadovoljni sobom. I kada se porobudimo da se zahvalimo Bogu na još jednom danu. Mene to ispunjava, čini mi srećnom - ističe Ljupka koja sve bolje izgleda pa je otkrila i koji je njen recept za to:

- Ovo nije sto posto mene, ono što ja mogu da pružim, pre svega sebi a onda i ljudima koji prate šta ja radim. Ubucila sam se malo, sada sam na nekoj iskrani da sve to dovedem u red jer treba da snimim spot, pa želim da budem mačka, da budem tip top - kaže ona i otkriva kako izgleda njen savršen muškarac:

- Ne postoji savršeni muškarac, kada gledmo fizički izgled to je nešto što ja stavljam po strani. Nije to nešto što me privuče i što može da me zadrži kod čoveka. Najbitnija mi je ta energija, konekcija koju imam sa tom osobom, taj karakter i njegovo ophođenje prema meni - kaže Stevićeva i otkriva šta bi pormenila u svom životu:

- Nisam neko ko bi rekao ne bih promenila, uvek bih sve uradila isto i ne kajem se ni zbog čega. Promenila bih dosta stvari od najranijeg detinjstva pa i do dana dašnjeg - završava Ljupka i otkriva za čim u životu žali:

- Žalim za svim nama dragim osobama, što nismo imali prilike da duže budemo sa njima, to je ono nešto što je najžalije, sve preko toga je suvišno.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Informer