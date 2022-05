VIKI PREKO ADVOKATA PORUČILA DA NE SMRDI NA PODVARAK: Pevačica je ovako odgovorila Saši Vidiću na brutalne PROZIVKE!

Pevačica Violeta Viki Miljković preko advokata oglasila se vezano za izjavu modnog kreatora Saše Vidića.

Naime, Vidić je rekao da pevačici nije dozvoljavao da nosi njegove kreacije osim ako ih ne kupi jer "smrdi" i dodao da joj se cela kuća oseća na podvarak. Viki je sada demantovala sve što je Vidić izjavio.

"Ovim putem demantujem neistinite informacije koje su u mediju "Kurir.rs" objavljene o meni. Nije istinita informacija koja je navedena u tekstu a odnosi se na nepokretnosti mene i moje porodice. Neistinita je i informacija da ja kupujem garderobu sumnjivog porekla i da nosim falsifikate. Takođe, neistinita je i informacija koja se odnosi na moju privatnost. Sve navedene informacije o meni predstavljaju grubu neistinu i duboko mi vređaju ličnost", navela je Viki.

Podsetimo, Vidić je naveo da Viki ima jedan jednosoban stan u Beogradu na vodi i da nema stanove koji vrede milione evra.

foto: Damir Dervišagić

- Problem je što tu ne može da kuva podvarak (smeh). Sve na njoj je fejk, fejk i fejk. Sve joj je lažno. Znam i ljude koji joj prodaju stvari. Sve je to sumnjivog porekla - rekao je Vidić i dodao:

- Ja sam joj i rekao da ne mogu da radim s njom i da ne mogu da joj dajem stvari, već da samo može da ih kupi. Kad ona uzme neku moju haljinu, to je nemoguće izluftirati, to je neopisivi smrad. Ne pomaže posle ni hemijsko čišćenje. Ona se naljutila kad sam joj to rekao. Kad sam se vratio od nje, ja sam ceo smrdeo na podvarak. Njoj kuća smrdi na podvarak, ona isto, a ne koristi ni dezodorans. O čemu, bre, ženo ti više pričaš?

foto: Damir Dervišagić

