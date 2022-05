KAD SAM DOBILA OTKAZ NA RTS, OLIVERA ME ODVELA U KABINET Jovana Jeremić otkrila dugo čuvanu tajnu, pa dodala: Nije me otkrio MARIĆ

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je šta se dešavalo iza kulisa kada je dobila otkaz na RTS.

Naime, voditeljka je otkrila da je od 17.000 mladih prošla konkurs koji je tada organizovao RTS.

- Bila sam u velikoj depresiji tokom 2014. godine. Jedna sam od retkih koja je prošla RTS konkrus "100 mladih stručnjaka za 21. vek". Mene nije otkrio Milomir Marić, već pokojni Aleksandar Tijanić, on me je izabrao od 17.000 mladih ljudi - priča Jovana i dodaje:

- Prošla sam kroz devet najtežih krugova na toj audiciji. Tijanić je tada znao da sam ja rođena da budem zvezda. On je ustao pred svima na audiciji i rekao: "Ova mala će biti zvezda". Olivera Kovačević je bila tu i potvrdila njegove reči: "Da, ona će biti zvezda. Ona ima to" - govori Jeremićeva koja jednu stvar ne može da zaboravi Oliveri Kovačević.

foto: Nenad Kostić

- Šta god pričali o Olji, ja ne mogu da zaboravim da me je jedina, kada su me na RTS-u pustili niz vodu posle Tijanićeve smrti primila u kabinet, i isto rekla: "Ova mala će biti zvezda". Olja jedino i Tijanić. Šta god ljudi pričali o njoj, ona ume da odigra i bude čovek. Baš zbog toga ja nikada o njoj neću reći ružno u medijima. Olja ume da odigra i bude čovek, jer me je ona saslušala tada i prema meni se postavila majčinski. Nikada joj to neću zaboraviti - izjavljuje voditeljka.

- Tada kada sam ja ostala bez posla, bilo mi je jako teško. Doživela sam da elitne prostitutke vode programe na svim televizijama. Znala sam da one idu sa političarima, a da sam ja koja je završila pravni fakultet i imala prosek 9,6, sedim kod kuće i kriziram jer nemam posao - rekla je ona u emisiji "Balkan info" na Jutjubu.

Za kraj, Jovana Jeremić, dodaje da je bila očajna i depresivna.

- Bila sam očajna, depresivna. Bila sam na ivici da poludim. Nisam imala ni dinara, živela sam kod moje sestre. Ja sam mislila da se meni ceo svet srušio i da nikada neću početi da radim - zaključuje Jovana Jeremić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

