IMAM DEČKA 9 MESECI, UHODIM GA! Koraćeva progovorila o LJUBAVI, pa priznala pravi razlog raskida sa Davidom: Nije bio USPEŠAN

Starleta i bivša rijaliti učesnica Ana Korać se pojavila u izazovnom, ali elegantnom izdanju na jednom događaju.

Ana je tom prilikom progovorila o ''Zadruzi'', novom dečku, ali je otkrila i detalje raskida veze sa Davidom Dragojevićem.

- Smučilo mi se, preko glave mi je Zadruge, dosadno mi je, prerasla sam to. Nikako ne pripadam tamo, prerasla sam to, okej kada sam bila klinka pa mi je sve to bilo zanimljivo, sad ne - priča Ana i otkriva kakvi su joj dalji planovi:

- Sad planiram da se bavim svojim dečkom i da ga uhodim. Šalim se, naravno da ne, ali posesivna sam postala odskoro, lepo mi je u vezi, zaljubljena sam, to me drži već evo 9 meseci. Svi me pitaju kada će ga upoznati, ja da se pitam išao bi svuda sa mnom, ali on je taj koji odlučuje, nije iz tog sveta niti ga zanima, niti želi da se eksponira i ja to poštujem. Njemu smeta što sam ja iz ovog sveta, jer njega sve ovo ne zanima - kaže Ana i otkriva da li je to čovek njenog života kao i da li planira svadbu:

foto: Printscreen/Instagram

- Jeste. Ne znam za svadbu šta bih vam rekla, ta svadba bi se pamtila ceo život. U mom fazonu, glamurozno.

Mnogi su je spajali sa prostitucijom koja je poslednjih meseci glavna tema u javnosti, a Ana se osvrnula na tu priču, pa otkrila da li je za legalizaciju prostitucije.

- Ne znam i ne zanima me ta tema. Ja da sam imala nekakve veze ili bila upletena u to, ja bih odgovarala za to ili bih bila u policiji i saslušana. Ja nikada nisam bila u policiji vezano za tu temu, niti me je ko pozvao da me pita za to, tako da nemam komentar.

foto: Printscreen/Instagram

Iako nije u dobrim odnosima sa Majom Marinković, Ana kaže da su te stvari bespotrebne i da bi joj uvek čestitala rođendan, što je i uradila.

- Srećan rođendan, da živi sto godina, da joj se ostvare sve želje. Ja protiv Maje nemam ništa, to su svađe iz Zadruge, koje su se nastavile bespotrebno.

Pričalo se da je njena veza sa Davidom Dragojevićem pukla zbog poruka koje je on navodno slao njenoj drugarici, a ona je sada otkrila detalje prekida veze.

- Nismo mi konkretno raskinuli zbog poruka, udaljili smo se, bilo je nekih svađica i odlučili smo da je najbolje da prekinemo i da budemo sami. Evo i on je sad uspešan dečko, pored mene nije to bio, totalno smo se izgubili, sad je on pravi David i drago mi je zbog toga.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Republika

